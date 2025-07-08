Полиция Багамских островов арестовала пару после того, как водитель скрылся с места ДТП на катере

Полиция Багамских островов арестовала двух местных мужчин в возрасте 55 и 21 года в связи с инцидентом с наездом на лодке, в результате которого 30 июня был тяжело ранен любитель подводного плавания Брент Слаф. Мужчин допрашивают, и им предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда по неосторожности.

42-летний бывший рейнджер армии США, отдыхавший со своей семьей, занимался сноркелингом на мелководье всего в 6 метрах от берега на пляже залива Тар на самом крупном острове архипелага Эксума — Большом Эксуме.

Винт судна, описанного очевидцами как 6-метровый белый катер типа Boston Whaler, ударил его по верхней части задней части ног, нанеся серьезные травмы. Несмотря на его крики о помощи, по крайней мере один из пассажиров лодки, как сообщается, оглянулся, прежде чем она унеслась прочь.

Слау вытащили из воды, и отдыхающие на пляже остановили обильное кровотечение с помощью полотенец, но поскольку спасатели не прибыли, его пришлось отвезти в местную клинику в кузове пикапа.

Пляж Тар-Бэй (Google Earth)

Позже его доставили на вертолете в Майами, штат Флорида, где он перенес четырехчасовую операцию и оставался в отделении интенсивной терапии.

Жена Слау Уитни описала его как «счастливчика, что он жив». GoFundMe Был объявлен сбор средств в размере 90,000 XNUMX долларов США для покрытия немедленных медицинских расходов, и эта сумма на данный момент почти полностью покрыта.

«Недостаточная забота»

В апелляции говорится о том, что семья Слау пережила «день недостаточного ухода в Эксуме и Нассау» в ожидании авиаперевозки, а также о трудностях, связанных с удовлетворением будущих медицинских потребностей Слау и его возвращением в Техас.

Один очевидец рассказал газете Bahamas, что Трибуна что когда он позвонил в полицию с пляжа, его попросили вместо этого связаться напрямую с местным медицинским учреждением.

Лишь спустя 45–60 минут, когда ожидаемая машина скорой помощи или парамедики так и не прибыли, группа на пляже вместо этого одолжила пикап у смотрителя дома, где остановилась семья, чтобы отвезти его в больницу.

Инцидент вызвал критику в социальных сетях среди жителей Эксумы по поводу отсутствия экстренной медицинской помощи и вопроса защиты пловцов от лодок. Багамское морское право в целом запрещает лодкам двигаться на высокой скорости в пределах 60 м от берега в населенных или плавательных районах.

Также в Дивернете: ВИНТ РЫБОЛОВНОГО СУДНА ТРАВМИРОВАЛ ДАЙВЕРОВ НА ТАЙВАНЕ, ДТП ПРИВЕЛО К ТРАВМЕ НОГИ ДАЙВЕРА, СЕМЬЯ ДЕВОЧКИ ХОТИТ ОТВЕТОВ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ИЗ-ЗА ПЛАВАНИЯ С МАСКОЙ И МАСКОЙ НА МАЛЬДИВАХ, РЕКВИЗИТ УБИЛ ШКОЛЬНИЦУ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ ЗА КИТОВЫМИ АКУЛАМИ