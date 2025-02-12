Еще один горбатый кит освобожден у берегов острова Скай

Всего через пять дней после операции British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) распутал горбатого кита Двое рыбаков с шотландского острова Скай, спасающих рыбоводческую ферму, сумели спасти еще одного горбатого кита, оказавшегося в похожей ситуации.

9 февраля мужчины рыбачили к югу от места запутывания, когда услышали, что китообразное было замечено с одной плавающей веревкой, соединяющей рыболовные снасти, обмотанной вокруг его хвоста.

Демонстрация ценности обучение они получили от Шотландский альянс по борьбе с запутыванием (SEA) Несколькими годами ранее мужчины вытащили решётки, чтобы снять вес с кита, и смогли спасти его одним ударом.

Инициатива SEA, созданная в 2018 году в ответ на участившиеся сообщения о запутывании морских животных в шотландских водах, представляет собой партнерство шести организаций, которые работают с прибрежной рыболовной промышленностью с целью обеспечения скоординированной программы мониторинга и взаимодействия.

Испытания SEA

Будучи плавучим, канат, который поймал кита, создал петли в воде, но SEA связывается с рыболовами, занимающимися рыболовством, чтобы опробовать использование альтернативного тонущего каната. Он будет лежать плоско на дне моря и, таким образом, представлять меньшую опасность для китообразных.

БДМЛР получил сигнал о запутывании в 9.45:XNUMX утра, и его команда по освобождению крупных китов снова была поднята по тревоге, отказавшись от обучение программа в 370 км к югу около Ларгса и отправка на помощь.

В 2.30:XNUMX команда была отстранена, узнав, что рыбаки избавили их от хлопот.

«Хотя эта ситуация имела положительный исход, мы всегда советовали бы звонить в BDMLR, чтобы сообщить о запутывании, поскольку вещи могут пойти и идут не так», — заявила группа. «Наша искренняя благодарность местным медикам BDMLR и оператору дрона, а также местной рыбной ферме, предоставившей лодки и поддержку».

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