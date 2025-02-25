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Подан иск на 5 миллионов долларов после смерти ныряльщика с маской и трубкой

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Залив Тумон, Гуам, где смерть человека, занимающегося подводным плаванием, привела к судебному иску (Скотт Кэмерон)
Залив Тумон, Гуам (Скотт Кэмерон)

Южнокорейская семья подала иск о неправомерной смерти против курорта на Гуаме, утверждая, что халатность привела к смерти 70-летнего Ён Чжэ Чунга во время «урока сноркелинга» в 2023 году. Его родственники требуют возмещения ущерба на общую сумму 4,806,900 382,000 XNUMX долларов США (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

18 сентября прошлого года Чон отправился на американскую островную территорию Гуам со своей женой Ын Чжон Ким, сыном Джу Хёном и двумя маленькими внуками, чтобы отпраздновать свой день рождения.

По данным отчета, они остановились в отеле Pacific Islands Club (PIC) в заливе Тумон, которым управляет компания PHR Ken Micronesia Inc. Новости Pacific Daily.

Урок подводного плавания был организован PIC с участием инструктор, не названный в отчете, отвез семью на пляж и в воду. Согласно иску, он забыл спросить своих учеников об их предыдущем опыте сноркелинга, физической форме или уровне комфорта в море.

По-видимому, не было никакой попытки обучение студенты должны были правильно использовать свои трубки для снорклинга, прежде чем их направили в более глубокие воды над коралловым рифом в том, что было описано как «чрезвычайно быстрый темп». инструктор Было сказано, что не оценивалось прогресс или комфорт людей по мере их продвижения.

Пытаясь угнаться

Чанг и его жена изо всех сил старались не отставать, и Чанг маска Говорят, что он наполнялся водой. Ким, как говорят, наблюдал, что инструктор не заметила, что ее муж долгое время лежал лицом вниз. 

Она позвала сына, который понял, что что-то не так, когда увидел, что Чунг плавает неподвижно. Он кричал о помощи, когда тащил отца к берегу.

Потребовалось инструктор По словам семьи, ему потребовалось 2–3 минуты, чтобы последовать за ними на берег, а затем он, по всей видимости, попытался провести сердечно-легочную реанимацию, не извлекая предварительно спасательный круг из Чунга.куртка. Неясно, все ли студенты были в спасательных жилетах.

Спасатели PIC, как сообщается, прибыли на место происшествия через пять минут после того, как была поднята тревога. Они извлекли спасательный круг из Чунга.куртка перед применением дефибриллятора и проведением СЛР. 

После того, как Чанга доставили в больницу Guam Memorial Hospital, его констатировали мертвым, а семье пришлось заплатить более 6,900 долларов, чтобы покрыть расходы на экстренные услуги.

Гавайи действие

Семья теперь требует $2 млн за неправомерную смерть, $1 млн за потерю поддержки для жены Чанга, $300,000 300,000 за потерю поддержки для его двух сыновей и $XNUMX XNUMX в качестве компенсации за эмоциональные страдания для четырех родственников, присутствовавших на месте происшествия. Иск был подан в Окружной суд Гуама на 18 февраля.

В прошлом году был подан еще один судебный иск, связанный со сноркелингом, который еще предстоит урегулировать. Патрисия Джонсон обвинила курорт Fairmont Kea Lani, Hawaiian Tourism Authority и Hawaii Visitors & Convention Bureau в халатности после того, как ее муж Рэй умер после подводного плавания на пляже Вайлеа на Мауи, как сообщалось Диверне в то время.

Коронер пришел к выводу, что смерть Рэя Джонсона наступила в результате утопления, однако его жена утверждает, что причиной смерти стала форма иммерсивного отека легких (ИОЛ), и их не предупредили о рисках этого состояния.

Также в Дивернете: Вдова Сноркеллера подала в суд из-за отсутствия предупреждений об IPO, Почему любители подводного плавания должны воспринимать расследование случаев смерти близко к сердцу, Коронер Великобритании записал первый приговор IPO в отношении ныряльщика, Одно государственное ведомство оштрафовало другое за смерть снорклинга

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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