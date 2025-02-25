Подан иск на 5 миллионов долларов после смерти ныряльщика с маской и трубкой

Южнокорейская семья подала иск о неправомерной смерти против курорта на Гуаме, утверждая, что халатность привела к смерти 70-летнего Ён Чжэ Чунга во время «урока сноркелинга» в 2023 году. Его родственники требуют возмещения ущерба на общую сумму 4,806,900 382,000 XNUMX долларов США (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

18 сентября прошлого года Чон отправился на американскую островную территорию Гуам со своей женой Ын Чжон Ким, сыном Джу Хёном и двумя маленькими внуками, чтобы отпраздновать свой день рождения.

По данным отчета, они остановились в отеле Pacific Islands Club (PIC) в заливе Тумон, которым управляет компания PHR Ken Micronesia Inc. Новости Pacific Daily.

Урок подводного плавания был организован PIC с участием инструктор, не названный в отчете, отвез семью на пляж и в воду. Согласно иску, он забыл спросить своих учеников об их предыдущем опыте сноркелинга, физической форме или уровне комфорта в море.

По-видимому, не было никакой попытки обучение студенты должны были правильно использовать свои трубки для снорклинга, прежде чем их направили в более глубокие воды над коралловым рифом в том, что было описано как «чрезвычайно быстрый темп». инструктор Было сказано, что не оценивалось прогресс или комфорт людей по мере их продвижения.

Пытаясь угнаться

Чанг и его жена изо всех сил старались не отставать, и Чанг маска Говорят, что он наполнялся водой. Ким, как говорят, наблюдал, что инструктор не заметила, что ее муж долгое время лежал лицом вниз.

Она позвала сына, который понял, что что-то не так, когда увидел, что Чунг плавает неподвижно. Он кричал о помощи, когда тащил отца к берегу.

Потребовалось инструктор По словам семьи, ему потребовалось 2–3 минуты, чтобы последовать за ними на берег, а затем он, по всей видимости, попытался провести сердечно-легочную реанимацию, не извлекая предварительно спасательный круг из Чунга.куртка. Неясно, все ли студенты были в спасательных жилетах.

Спасатели PIC, как сообщается, прибыли на место происшествия через пять минут после того, как была поднята тревога. Они извлекли спасательный круг из Чунга.куртка перед применением дефибриллятора и проведением СЛР.

После того, как Чанга доставили в больницу Guam Memorial Hospital, его констатировали мертвым, а семье пришлось заплатить более 6,900 долларов, чтобы покрыть расходы на экстренные услуги.

Гавайи действие

Семья теперь требует $2 млн за неправомерную смерть, $1 млн за потерю поддержки для жены Чанга, $300,000 300,000 за потерю поддержки для его двух сыновей и $XNUMX XNUMX в качестве компенсации за эмоциональные страдания для четырех родственников, присутствовавших на месте происшествия. Иск был подан в Окружной суд Гуама на 18 февраля.

В прошлом году был подан еще один судебный иск, связанный со сноркелингом, который еще предстоит урегулировать. Патрисия Джонсон обвинила курорт Fairmont Kea Lani, Hawaiian Tourism Authority и Hawaii Visitors & Convention Bureau в халатности после того, как ее муж Рэй умер после подводного плавания на пляже Вайлеа на Мауи, как сообщалось Диверне в то время.

Коронер пришел к выводу, что смерть Рэя Джонсона наступила в результате утопления, однако его жена утверждает, что причиной смерти стала форма иммерсивного отека легких (ИОЛ), и их не предупредили о рисках этого состояния.

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