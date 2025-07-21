В Корее три дайвера одновременно потеряли сознание

Вчера утром (30 июля) трое коммерческих водолазов в возрасте около 20 лет, использовавших подачу воздуха с поверхности, были извлечены из вод гавани в Корее без сознания. Двое из них погибли, а третий, как сообщается, остается в критическом состоянии.

Водолазы работали с 8 утра, очищая от ракушек корпус контейнеровоза, стоящего на якоре в Новом порту Пусана в городе Чханвон.

Береговая охрана Чханвона В 11.43:XNUMX утра о чрезвычайной ситуации сообщили по тревоге. По прибытии на место происшествия прибыли морская полиция и парамедики, которые обнаружили, что водолазы были извлечены из воды, но оставались без сознания и им оказывали медицинскую помощь в связи с остановкой сердца.

Вскоре их доставили в больницу, где констатировали смерть двух водолазов. Они работали в водолазной компании, с которой владелец контейнеровоза заключил контракт.

По словам очевидцев, все водолазы одновременно потеряли сознание. Береговая охрана сообщила местной прессе, что проблема могла возникнуть либо со шланговым соединением системы подачи воздуха, либо с самой системой. Офицеры проводили опросы, изучали оборудование и записи с камер видеонаблюдения.

В тот же день в районе Эль-Торо на испанском острове Майорка погиб аквалангист-любитель в возрасте около 50 лет. Вскоре после того, как он вернулся на борт лодки после погружения около 1.30:XNUMX, мужчина, как сообщается, потерял сознание от остановки сердца.

Лодка находилась на базе яхт-клуба Санта-Понса, где спасатели безуспешно пытались реанимировать мужчину. Позже водолазы Гражданской гвардии отправились на обследование места погружения.

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