Двое российских водолазов погибли после разлуки на Филиппинах

Два российских аквалангиста погибли на Филиппинах после того, как их унесло сильным течением вчера (27 февраля). Новостные сообщения о последующем «нападении акулы» на одного из мужчин, по всей видимости, связаны с травмами, полученными после его смерти.

Фатальный инцидент произошел у острова Верде, который находится в проливе между Батангасом и Пуэрто-Галера. Водолазы исследовали участок в Пулонг-Бато у юго-востока острова.

Филиппинская береговая охрана установила, что погибшими оказались 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Их дайв-бот D'Ocean Riders из дайвинг-центра Deluna покинул Пуэрто-Галеру в 9.30:1 утра и прибыл в Пулонг-Бато около XNUMX:XNUMX.

Подъем тела водолаза Ильи Перегудина на берег (PCG)

Около 1:57 мужчины отправились на второе погружение в составе группы, в которую также входили двое членов семьи — Эдуард Перегудин, 18 лет, и его сын Тимофей, XNUMX лет, — а также инструктор по дайвингу.

Примерно через полчаса после начала погружения, как сообщается, сильное течение внезапно унесло Илью Перегудина и Мелехова от остальной группы. Остальные трое водолазов сумели всплыть и вернуться на лодку, чтобы поднять тревогу.

Береговая охрана Батангаса начала поисково-спасательную операцию, и, как сообщается, выжившие дайверы не пострадали.

Береговая охрана за работой (PCG)

Мелехов был обнаружен без сознания около 2:3.20 водолазами курорта Arkipelago Divers & Beach Resort в Пуэрто-Галера и доставлен на катере в медицинский центр в городе Батангас, однако по прибытии в XNUMX:XNUMX была констатирована его смерть.

Незадолго до 6:XNUMX береговая охрана обнаружила тело Перегудина, у которого отсутствовали обе руки, недалеко от острова.

Командир станции береговой охраны Батангас капитан Эйрленд Лапитан позже объяснил, что когда спасатели нашли Перегудина, «его тащила акула». Сообщалось, что поблизости видели много акул.

Следователи дайвинг-центра в Пуэрто-Галера (PCG)

Капитан Лапитан также сообщил, что тела уже были обработаны в местном похоронном бюро и возвращены родственникам без проведения церемоний. посмертный экзамены.

Это оставило неподтвержденным, был ли Перегудин уже мертв к моменту встречи с акулой или был убит акулой — что было бы очень редким явлением на Филиппинах. За последние 11 лет там было зафиксировано всего шесть смертей, связанных с акулами, из 65 встреч.

Однако Филиппинская береговая охрана Позднее было выпущено предупреждение для водолазов и операторов дайвинга «проявлять повышенную бдительность и соблюдать строгие правила безопасности, особенно в районах с сильными течениями и активной морской жизнью».

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