Двое дайверов погибли на Лансароте в один день

По имеющимся данным, в четверг (29 августа) в Пуэрто-дель-Кармен, главном курортном районе Лансароте на Канарских островах, погибли двое мужчин, один из которых был аквалангистом, а другой — фридайвером.

Сообщается, что ранним днем ​​у 59-летнего британца случился сердечный приступ во время, по-видимому, погружения с берега.

Местные жители забили тревогу около 12.30:XNUMX, когда мужчину без сознания вытащили из воды в Плайя-Чика — бухте, популярной среди туристов и самом южном пляже курортного города.

Координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности Канарских островов (CECOES) отправили спасателей, которые прибыли и обнаружили у дайвера остановку сердца. СЛР оказалась безуспешной, и мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия.

Примерно через шесть часов 41-летний французский фридайвер погиб после удара надувной лодкой. Он нырял в районе Эль-Пориль порта Ла-Тиньоса в Пуэрто-дель-Кармен.

Сообщается, что фридайвер выставил на поверхности предупреждающий флаг и оранжевый буй, но, как сообщается, лодка прошла над его головой, когда он все еще находился под водой, что привело к столкновению, которое оказалось фатальным.

CECOES направил на место происшествия как Гражданскую гвардию, так и полицейских, но они не смогли реанимировать фридайвера, у которого произошла остановка сердца. Оба инцидента сейчас расследуются официально.

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