16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как «огромная волна» затопила судно для отдыха на воде в Красном море

Шестнадцать человек, в том числе двое британцев, числятся пропавшими без вести после крушения судна для дайвинга в Красном море. Морская история вчера (25 ноября). Сообщается, что на данный момент извлечены три тела.

На борту 44-метрового судна находилось 45 человек, 31 из которых были гостями, а остальные — египетскими членами экипажа. инцидент был вызван около 5.30 утра, как сообщалось ранее Диверне. Лодка вышла из Порт-Галиба, к северу от Марса-Алама, в пятидневное путешествие, направляясь на юг к району Fury Shoals. Позже она должна была повернуть обратно на север, чтобы достичь Хургады.

Выжившие после затопления были обнаружены у заповедника Вади-эль-Гемаль между Марса-Аламом и Хаматой. Те, кто больше всего нуждался в лечении, были доставлены по воздуху в больницу, а остальных подобрал египетский военно-морской фрегат и доставил в Хургаду.

Поисковая операция координируется Центром управления военно-морской базой и включает в себя различные подразделения египетских вооруженных сил.

Запланированный маршрут

Четырехпалубное судно с деревянным корпусом следовало по запланированному маршруту, несмотря на предупреждения Египетского метеорологического управления о недопустимости морской деятельности 24 и 25 ноября из-за опасности высоких волн. Хотя Dive Pro Liveaboard, зарегистрированный в Хургаде оператор судна Морская история, отрицает, что пошла на какой-либо неоправданный риск.

В результате предполагаемой 4-метровой волны судно, как полагают, перевернулось в течение примерно семи минут, и, вероятно, некоторые пассажиры остались в своих каютах.

Предполагается, что среди пропавших без вести числятся гражданин Финляндии и четыре члена экипажа. Морская история, вместе с двумя британскими гостями. мухафаза Красное море указали, что на судне также находились водолазы, имевшие американские, бельгийские, китайские, немецкие, ирландские, польские, словацкие, испанские и швейцарские паспорта.

Морская легенда

Компания Dive Pro Liveaboards также управляет судами в Красном море. Морская легенда, Тиллис и Коралловые мечты. В феврале этого года 42-метровая стальная яхта Морская легенда загорелся во время недельного путешествия из Хургады к братьям Дедалу и Эльфинстоуну, в результате которого погибла одна из его гостьь — немецкая женщина, путешественница-одиночка.

В конце октября состоится еще одно сафари на Красном море. Соблазнение, затонул во время чартерного рейса из Хаматы, после того как его капитан, по-видимому, проигнорировал предупреждения о суровых погодных условиях. 18 водолазов и команда спаслись, хотя большинство из них потеряли свои вещи и провели около восьми часов в дрейфе в небольших лодках, прежде чем их спасли.

Диверне обратился в Dive Pro Liveaboard за комментарием по поводу инцидента.



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