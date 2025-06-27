HEAD привлекает более 42 млн фунтов стерлингов для спасения нового приобретения Aqualung

Группа HEAD приобрела французскую Aqualung Group и пообещала значительный пакет финансирования для обеспечения ее жизнеспособности.

После вчерашнего (26 июня) решения Коммерческого суда Ниццы, HEAD заявила, что она была объявлена ​​победителем в торгах на проблемную компанию Aqualung, которая перешла под внешнее управление 16 мая. Этот шаг был изложенные on Диверне в начале апреля, хотя задержки в процессе поставили под сомнение его результат.

По данным HEAD, сделка значительно усилит ее присутствие в этом сегменте рынка за счет расширения портфеля за пределы известных брендов в сфере водных видов спорта, включая Mares, SSI, rEvo, Liveaboard.com и купальники Zoggs.

HEAD планирует реструктурировать бизнес-платформу Aqualung и заявляет, что предоставит «срочное финансирование» для обеспечения продолжения и долгосрочной устойчивости группы в виде пакета мер по спасению на сумму более 50 миллионов евро (42.7 миллиона фунтов стерлингов), а также «комплексного плана интеграции со значительным синергизмом».

По его словам, это позволит сохранить сотни рабочих мест и приведет к улучшению и расширению текущих производственных мощностей Aqualung во Франции, Великобритании и Мексике. HEAD будет поддерживать и развивать бренды Aqualung, Apeks и Aquasphere и, по его словам, усилит стратегическое и растущее военное и профессиональное подразделение Aqualung.

Ранее принадлежал компании по управлению активами Barings, в последнее время акваланг компания избавлялась от брендов, объектов и персонала в попытке решить свои финансовые проблемы.

Основанная в 1943 году после изобретения «акваланга» Жаком Кусто и Эмилем Ганьяном, группа была пионером в области оборудования для подводного плавания. Сегодня ее продукция распространяется более чем в 90 странах.

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