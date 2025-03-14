Национальный семинар Green Fins намечает дорожную карту для инициатив по устойчивому морскому туризму

Green Fins, глобальные экологические стандарты для дайвинга и сноркелинга, призваны внести вклад в голубую экономику Индонезии. Национальный семинар, посвященный «Содействию устойчивой индустрии дайвинга и сноркелинга в Индонезии посредством реализации инициативы Green Fins», дал старт совместным усилиям по защите морских экосистем страны посредством морского туризма.

Фонд Риф-Мир, Координационный орган ЮНЕП по морям Восточной Азии (COBSEA) и Центр Кораллового Треугольника (CTC) провела национальный семинар Green Fins в Арьядута Ментенг, Джакарта, Индонезия, 18–19 февраля 2025 года. Это важнейшее мероприятие, поддержанное МСОП (Международным союзом охраны природы) через Фонд финансирования Blue Natural Capital (BNCFF), объединило ключевых заинтересованных лиц из правительства Индонезии, индустрии морского туризма, природоохранных организаций и глобальной сети Green Fins для разработки дорожной карты по укреплению инициативы Green Fins в Индонезии и изучения устойчивых механизмов финансирования для ее долгосрочной реализации.

Участники из пяти министерств Индонезии, включая Министерство морских дел и рыболовства и Министерство туризма и креативной экономики, сотрудничали с местными органами управления MPA, операторами дайвинга и международными экспертами, чтобы наметить курс на более экологически ответственный сектор морского туризма.

Национальный семинар Green Fins в Джакарте

Эта разнообразная группа участвовала в целенаправленных дискуссиях и стратегическом планировании, рассматривала ключевые аспекты реализации программы Green Fins и изучала возможности ее интеграции в национальные усилия по сохранению морской среды.

«Мы не просто обсуждаем устойчивость», — сказал Джей Джей Харви, операционный директор The Reef-World Foundation. «Мы создаем ощутимую дорожную карту для действий. Энергия и сотрудничество на этом семинаре были действительно вдохновляющими, закладывая основу для реальных, измеримых изменений в индустрии дайвинга в Индонезии и раскрывая весь потенциал ее морского туризма, одновременно обеспечивая будущее здоровье ее рифов».

«Коралловый треугольник, являющийся мировым эпицентром морского биоразнообразия, рассчитывает на лидерство Индонезии в борьбе с угрозами посредством активных мер по сохранению коралловых рифов и внедрения устойчивых методов туризма», — заявил исполнительный директор CTC Рили Джохани.

«Расширение деятельности Green Fins и масштабирование усилий по обучению являются важнейшими шагами на пути к обеспечению справедливого распределения выгод и долгосрочного воздействия на сохранение наших уникальных морских ресурсов».

Национальный семинар Green Fins в Джакарте

«Устойчивая синяя экономика находится в авангарде работы COBSEA в области морских и прибрежных экосистем», — заявил Махеш Прадхан, координатор COBSEA в ЮНЕП.

«Обеспечение устойчивых практик морского экотуризма в Индонезии и регионе восточноазиатских морей будет способствовать дальнейшей консолидации конкретных усилий по сохранению, а также принесет пользу местным сообществам.

«COBSEA с гордостью поддерживает инициативу Green Fins, которая была инициирована в Таиланде более 20 лет назад и теперь превратилась в значимое глобальное движение».

Основные обсуждения и исследования в ходе семинара включали:

Согласование программ Green Fins с национальной политикой и международными обязательствами, включая концепцию МОР Индонезии на период до 2030/45 гг., национальный план действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и международные обязательства, такие как Глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия.

Изучение комплексной дорожной карты внедрения Green Fins в Индонезии с описанием возможных шагов, сроков и финансовых стратегий.

Обсуждения различных механизмов финансирования, включая государственно-частное партнерство, модели смешанного финансирования и интеграцию с существующими программами, для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости Green Fins.

Особое внимание уделяется расширению сотрудничества между государственными учреждениями, частным сектором и природоохранными организациями.

Особое внимание уделяется инклюзивности, включая гендерно-инклюзивные подходы и поддержку малого бизнеса.

Национальный семинар Green Fins в Джакарте

Семинар подчеркнул позицию Индонезии как мирового лидера в области дайвинга на базе MPA, где 70% погружений происходит в пределах MPA. Обсуждения подчеркнули необходимость решения таких проблем, как утечка доходов и высокие затраты на реализацию, при этом используя возможности для интеграции Green Fins в существующие правительственные инициативы, такие как стратегия Blue Economy Министерства морских дел и рыболовства и программы устойчивого туризма Министерства туризма.

Участники также провели обмен опытом, поделившись передовым опытом таких стран, как Филиппины, Малайзия, Япония и Таиланд, уделив особое внимание разработке моделей устойчивого финансирования и повышению квалификации оценщиков.

Результаты этого семинара будут способствовать укреплению позиций Green Fins Indonesia и более широкому глобальному влиянию, способствуя развитию устойчивого морского туризма во всем мире.

Узнайте, как ваша организация может внести вклад в глобальное расширение Green Fins, связавшись с: info@greenfins.net.