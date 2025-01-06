Zero2Hero: выиграйте поездку на фридайвинг в Красное море!

Никакого предыдущего опыта фридайвинга, но хотите научиться нырять на одном дыхании? Независимо от того, занимаетесь ли вы дайвингом или нет, появилась возможность получить квалификацию фридайвера, наслаждаясь полностью оплаченной поездкой на египетское Красное море.

" NoTanx Zero2Hero 2025 Конкурс для начинающих фридайверов спонсируется британским туроператором Oonasdivers и предлагает победителю бесплатную поездку в эко-деревню Марса Шагра на юге Египта в ноябре этого года, другие призы пока не объявлены.

Двенадцать кандидатов будут приглашены на тренировку с основателем клуба фридайвинга NoTanx и тренером мировых рекордсменов Маркусом Грейтвудом и его командой в Лондоне в конце февраля.

Они изучат методы развития осознанности и релаксации, а также примут участие в играх и упражнениях, направленных на проверку их способности к адаптации, при этом будет оцениваться их прогресс с упором на рост и способность к адаптации.

На втором этапе пять отобранных финалистов продолжат соревноваться в сеансах статического апноэ в крытом бассейне Дайвинг-шоу в NAEC около Ковентри в выходные 1/2 марта. В субботу пройдут тренировочные сессии, а финальное сражение запланировано на воскресенье.

Победитель будет выбран не только на основе самой длительной задержки дыхания, но и на основе самосознания, безопасности, расслабления и удовольствия — основных ценностей клуба NoTanx.

На пляже

Помимо обучения фридайвингу, призом для победителя станет семидневное пребывание в Египте, проживание в роскошной палатке на пляже с коралловым рифом прямо у порога и погружения два-три раза в день на рифы и затонувшие корабли для оттачивания мастерства.

В стоимость включены обратные рейсы между Гатвиком и Марса-Аламом, занятия йогой и теоретические занятия, а также питание.

NoTanx начал свою деятельность в 1999 году и продолжил развивать систему обучения NT. Компания утверждает, что познакомила более 2,000 человек с дайвингом на задержке дыхания, отправив 14 участников на чемпионаты мира и установив 14 британских рекордов, а также имеет филиалы в Суррее, Брайтоне и Колчестере, а также в Лондоне.

Вы можете найти полную информацию о конкурсе Zero2Hero и зарегистрироваться в качестве участника на сайте клуба – главное требование – вы должны быть новичком в фридайвинге.

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