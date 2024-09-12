Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе

1 Пользователь прочитав этот пост.
Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Австрийский фридайвер Кристин Герсторфер в варшавском Deepspot (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)
Австрийский фридайвер Кристин Герсторфер в варшавском Deepspot (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

Мировой рекорд по самой глубокой подводной фотосессии модели, похоже, снова перейдет из рук в руки: место съемки переместится в помещение, а глубина съемки уменьшится до 45 метров.

Последняя заявка, возможно, не соответствует изначальному духу погружений в прохладной открытой воде, который породил рекорды «DUMP» в 2021 году, но, по данным Книги рекордов Гиннесса (GWR), проведение съемок на польском закрытом объекте, где чем глубже вы погружаетесь, тем теплее становится вода, не является препятствием для входа.

Подводные фэшн-съёмки с прицелом на узнаваемость GWR начались в 2021 году на канадском озере Гурон, когда канадский фотограф Стив Хейнинг увековечил модель Сиару Антоски на Кораблекрушение на глубине 6 м, как сообщается на Диверне.

Haining построенный на подвиге в 2023 году с моделью Марешей Клупс, на этот раз на затонувшем судне на глубине 30 метров, перед рекорд был заявлен в конце прошлого года чилийский фотограф Пия Оярсун и канадская модель Ким Бруно на впечатляющей 40-метровой площадке на теплых Багамских островах. 

Затем в конце августа сессия под названием «Крылья в глубине» прошла на глубине 45.4 м в самом глубоком искусственном водолазном комплексе Европы, Дипспот в Варшаве. Температура воды может достигать 34°C на дне его цилиндрической шахты.

Мировой рекорд: Смена костюма: время для крыльев (Lemurvision / Филипп Бломмарт / Кристин Герсторфер)
Смена костюма: время для крыльев (Lemurvision / Филипп Бломмарт / Кристин Герсторфер)

На этот раз фотографом стал бывший бельгиец, дайвер-военный Филип Бломмарт, который занимается подводной фотосъемкой и модой.фотография бизнес Лемурвидение и «всегда открыт для новых идей и вызовов». 

В поисках мирового рекорда

Во время недавней поездки на Филиппины, чтобы сфотографировать чемпионку мира по фридайвингу Алессию Зеккини, Бломмарт встретился с австрийской фридайвершей Кристин Герсторфер. Она является обладательницей национальных женских рекордов AIDA по постоянному весу No Ласты (46м) и Би-Ласты (60 м), но когда она сказала Бломмарту, что на самом деле она хочет установить мировой рекорд, он нашел решение.

В Польше Deepspot предоставила свою команду спасательных дайверов, в то время как визажист Марике Де Меестер была рядом, чтобы поддерживать внешний вид модели Бломмарта Герсторфер. Два установочных и два съемочных погружения с фридайвером, каждый раз облаченным в разные костюмы, заняли у команды около часа времени в бассейне. 

Герсторфер была утяжелена и вместо того, чтобы надевать и снимать акваланг, она спускалась, чтобы позировать в течение минуты, прежде чем выплыть обратно на поверхность с помощью DPV. Однако одной непредвиденной проблемой было то, что ее картонные «крылья глубин» оказались неожиданно плавучими – и в конечном итоге хрупкими. 

Съемка была снята на видео, зарегистрирована и засвидетельствована, и теперь ее необходимо утвердить ГУВ«Что касается рекорда по самой глубоководной подводной фотосессии модели, одно из правил гласит, что «не будет сделано никаких различий относительно водоема, в котором будет сделана попытка»», — заявили в GWR. Диверне

Команда за пределами Deepspot (Lemurvision / Филип Бломмарт / Кристин Герсторфер)
Команда за пределами Deepspot (Lemurvision)

«Это зависит от человека(ов), которые пытаются выбрать наиболее подходящее место. Фотограф может подать заявку через сайт Книги рекордов Гиннесса для проверки нашей командой по управлению записями». 

«Мы раздвинули границы возможного в моде и подводная фотография», — заявил Бломмарт, который уже планирует в следующий раз увеличить глубину съемки до 60 м, а также хотел бы провести фотосессию моделей подо льдом.

«Фридайвинг всегда был моей страстью», — сказал Герсторфер, который теперь находится на грани побития мирового рекорда, «и объединение его с модой в такой уникальной и экстремальной среде стало незабываемым опытом».

Также в Дивернете: МИРОВОЙ РЕКОРД ПОГРУЖЕНИЯ, ТАК КАК ОХЛАЖДЕННАЯ МОДЕЛЬ ПОЗИРУЕТ В ПЯТЬ РАЗ ГЛУБЖЕ, «Русалки веселятся»: рекорд глубины погружения моделей упал до 40 метров, РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ФОТОСЕССИИ ДЛЯ НОВОГО МИРОВОГО РЕКОРДА, Вопросы и ответы: ИВАНА ОРЛОВИЧ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, а Британский клуб подводного плавания просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы любители экстремального спорта, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, Подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

Больше... Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политике конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Ричард Ригби: Подводное плавание восстанавливается, но дайверы «основного уровня» теряют популярность
Аллан Карр: Колин Доег: Ушел из жизни старейший государственный деятель u/w фотографии
Чак А. Раффинг: Океаническая белоперая акула укусила конкурентоспособного фридайвера
Найджел Хейнс: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Я qqqqqq: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Cвежие новости
Британский дайвер дал имя первой в Африке пигмеевке Британский дайвер дал имя первой в Африке пигмеевке
Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе
Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet! Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet!
Профессионального дайвера обвинили в вырезании кораллов ради денег Профессионального дайвера обвинили в вырезании кораллов ради денег
Бездействие береговой охраны подверглось критике в годовщину Консепшена Бездействие береговой охраны подверглось критике в годовщину Консепшена
Акулам передышка, так как Мальдивы разворачивают свой ярусный лов Акулам передышка, так как Мальдивы разворачивают свой ярусный лов

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.

0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x