Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе

Мировой рекорд по самой глубокой подводной фотосессии модели, похоже, снова перейдет из рук в руки: место съемки переместится в помещение, а глубина съемки уменьшится до 45 метров.

Последняя заявка, возможно, не соответствует изначальному духу погружений в прохладной открытой воде, который породил рекорды «DUMP» в 2021 году, но, по данным Книги рекордов Гиннесса (GWR), проведение съемок на польском закрытом объекте, где чем глубже вы погружаетесь, тем теплее становится вода, не является препятствием для входа.

Подводные фэшн-съёмки с прицелом на узнаваемость GWR начались в 2021 году на канадском озере Гурон, когда канадский фотограф Стив Хейнинг увековечил модель Сиару Антоски на Кораблекрушение на глубине 6 м, как сообщается на Диверне.

Haining построенный на подвиге в 2023 году с моделью Марешей Клупс, на этот раз на затонувшем судне на глубине 30 метров, перед рекорд был заявлен в конце прошлого года чилийский фотограф Пия Оярсун и канадская модель Ким Бруно на впечатляющей 40-метровой площадке на теплых Багамских островах.

Затем в конце августа сессия под названием «Крылья в глубине» прошла на глубине 45.4 м в самом глубоком искусственном водолазном комплексе Европы, Дипспот в Варшаве. Температура воды может достигать 34°C на дне его цилиндрической шахты.

Смена костюма: время для крыльев (Lemurvision / Филипп Бломмарт / Кристин Герсторфер)

На этот раз фотографом стал бывший бельгиец, дайвер-военный Филип Бломмарт, который занимается подводной фотосъемкой и модой.фотография бизнес Лемурвидение и «всегда открыт для новых идей и вызовов».

В поисках мирового рекорда

Во время недавней поездки на Филиппины, чтобы сфотографировать чемпионку мира по фридайвингу Алессию Зеккини, Бломмарт встретился с австрийской фридайвершей Кристин Герсторфер. Она является обладательницей национальных женских рекордов AIDA по постоянному весу No Ласты (46м) и Би-Ласты (60 м), но когда она сказала Бломмарту, что на самом деле она хочет установить мировой рекорд, он нашел решение.

В Польше Deepspot предоставила свою команду спасательных дайверов, в то время как визажист Марике Де Меестер была рядом, чтобы поддерживать внешний вид модели Бломмарта Герсторфер. Два установочных и два съемочных погружения с фридайвером, каждый раз облаченным в разные костюмы, заняли у команды около часа времени в бассейне.

Герсторфер была утяжелена и вместо того, чтобы надевать и снимать акваланг, она спускалась, чтобы позировать в течение минуты, прежде чем выплыть обратно на поверхность с помощью DPV. Однако одной непредвиденной проблемой было то, что ее картонные «крылья глубин» оказались неожиданно плавучими – и в конечном итоге хрупкими.

Съемка была снята на видео, зарегистрирована и засвидетельствована, и теперь ее необходимо утвердить ГУВ«Что касается рекорда по самой глубоководной подводной фотосессии модели, одно из правил гласит, что «не будет сделано никаких различий относительно водоема, в котором будет сделана попытка»», — заявили в GWR. Диверне.

Команда за пределами Deepspot (Lemurvision)

«Это зависит от человека(ов), которые пытаются выбрать наиболее подходящее место. Фотограф может подать заявку через сайт Книги рекордов Гиннесса для проверки нашей командой по управлению записями».

«Мы раздвинули границы возможного в моде и подводная фотография», — заявил Бломмарт, который уже планирует в следующий раз увеличить глубину съемки до 60 м, а также хотел бы провести фотосессию моделей подо льдом.

«Фридайвинг всегда был моей страстью», — сказал Герсторфер, который теперь находится на грани побития мирового рекорда, «и объединение его с модой в такой уникальной и экстремальной среде стало незабываемым опытом».

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