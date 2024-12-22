Рекордное погружение подо льдом на захватывающем видео

Новозеландский фридайвер Ант Уильямс в прошлом году установил мировой рекорд Гиннесса по самому глубокому погружению подо льдом (70 м), а в этом году он побил рекорд по дальности погружения подо льдом, который был ратифицирован CMAS (Всемирной конфедерацией подводной деятельности) — организацией, которая признает такие достижения в холодной воде.

Рекорд по динамическому апноэ в холодной воде (в данном случае 0.2℃) включал в себя преодоление 182 м от проруби до проруби на озере Стифлисдалсватн в Исландии с использованием ласт и гидрокостюма в конце марта. Попытка рекорда была зафиксирована для Ледяное погружение, третий эпизод Приключение., серия, созданная для иммерсивной гарнитуры Apple Vision Pro.

Целью Уильямса был рекорд в 175 м, установленный французским фридайвером Артуром Гереном-Боэри ростом 6 футов 6 дюймов семь лет назад. «В этом виде спорта есть и другие, кто физически лучше подходит для этого, чем я, — они выше и стройнее, с более длинными легкими и, следовательно, большей емкостью легких», — признал Уильямс.

Съемки попытки установления рекорда (Atlantic Productions)

«Но в чем я непревзойден, так это в своей способности настолько сосредоточенно концентрировать свой ум на поставленной задаче, что это почти полностью исключает риск неудачи».

Герен-Боэри удерживает рекорды CMAS по плаванию подо льдом без ласт как с термозащитой (120 м), так и в одних плавках (105 м).

Центр действия

Apple Immersive Video — это 180-градусное° Медиаформат, который использует видео сверхвысокого разрешения и пространственный звук, чтобы поместить зрителей в центр событий на пространственном компьютере Apple Vision Pro, который был выпущен в этом году. Серии Apple Immersive Video, такие как Приключение. доступны бесплатно для пользователей APV.

«Ант, имеющий опыт работы в области спортивной психологии, тренировал спортсменов-экстремальных видов спорта до того, как сам стал одним из них, поэтому вы можете понять, как он стал настолько уникальным, обладая той психологической силой, которая требуется лучшим спортсменам, чтобы достичь вершин в своем виде спорта», — сказал британский директор Ледяное погружение, Шарлотта Миккельборг.

«То, чего добился Ант в Исландии, поистине феноменально. И эта часть также открывает новые горизонты в технологическом плане, поскольку этот эпизод переносит вас под лед в самых высокоразрешающих захватывающих кадрах действия, когда-либо снятых под водой. Зрители почувствуют полное присутствие вместе с Антом в этом смелом приключении».

2D трейлер можно увидеть на Apple TV и Атлантик Продакшнс социальные аккаунты на X и Instagram. Зрители также могут заглянуть за кулисы с Уильямсом на этих платформах.

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