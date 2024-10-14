Украинский фридайвер установил мировой рекорд по дайвингу без ласт

Катерина Садурская из Украины установила новый мировой рекорд глубины фридайвинга CMAS для погружения с постоянным весом No. Ласты (CNF). Это был единственный мировой рекорд, побитый на 8-м чемпионате мира по фридайвингу на глубину, который проводился в этом году CMAS.

Мероприятие проходило с 5 по 12 октября в заливе Мессиния, Каламата, Греция, в нем приняли участие более 140 фридайверов из более чем 37 стран. Рекорд был установлен только на шестой день соревнований (11 октября), поскольку ранее неблагоприятные погодные условия и состояние моря улучшились.

Нырнув на 80 м, Садурска побила свой собственный рекорд в 78 м, установленный на прошлогоднем чемпионате мира CMAS в Роатане в августе. Это абсолютный женский рекорд – Садурска также является обладательницей AIDA Мировой рекорд CNF, последовательно понижавший отметку трижды на прошлогодних соревнованиях Vertical Blue на Багамах до 74, 76 и затем 77 метров.

Садурска также стала чемпионкой мира по свободному погружению в КМАС соревновании третий год подряд, хотя она установила, по ее словам, консервативную глубину из-за условий.

Катерина Садурская (CMAS)

«Как и все мои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто борется за нашу свободу», — сказала она.

На восьмой день соревнований, при спокойном море и идеальной видимости, ожидалось, что российский фридайвер и многократный рекордсмен Алексей Молчанов, не ныряющий под каким-либо национальным флагом, улучшит свой результат на 8 м в погружении с постоянным весом с помощью двухплавников (CWBF) мировой рекорд глубины 124 метра.

Он бы так и сделал, потому что он достиг отметки и вернулся на поверхность – если бы не промахнулся мимо нижней пластины и не схватился за датчик глубины. Погружение было достаточно хорошим, чтобы занять первое место в соревновании, но не для того, чтобы подтвердить новый рекорд.

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