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Украинский фридайвер установил мировой рекорд по дайвингу без ласт

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Катерина Садурская установила новый мировой рекорд глубины фридайвинга CMAS CNF — 80 метров
Катерина Садурская установила новый мировой рекорд глубины CMAS CNF — 80 метров (CMAS)

Катерина Садурская из Украины установила новый мировой рекорд глубины фридайвинга CMAS для погружения с постоянным весом No. Ласты (CNF). Это был единственный мировой рекорд, побитый на 8-м чемпионате мира по фридайвингу на глубину, который проводился в этом году CMAS.

Мероприятие проходило с 5 по 12 октября в заливе Мессиния, Каламата, Греция, в нем приняли участие более 140 фридайверов из более чем 37 стран. Рекорд был установлен только на шестой день соревнований (11 октября), поскольку ранее неблагоприятные погодные условия и состояние моря улучшились. 

Нырнув на 80 м, Садурска побила свой собственный рекорд в 78 м, установленный на прошлогоднем чемпионате мира CMAS в Роатане в августе. Это абсолютный женский рекорд – Садурска также является обладательницей AIDA Мировой рекорд CNF, последовательно понижавший отметку трижды на прошлогодних соревнованиях Vertical Blue на Багамах до 74, 76 и затем 77 метров.

Садурска также стала чемпионкой мира по свободному погружению в КМАС соревновании третий год подряд, хотя она установила, по ее словам, консервативную глубину из-за условий.

фридайвер Катерина Садурская
Катерина Садурская (CMAS)

«Как и все мои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто борется за нашу свободу», — сказала она.

На восьмой день соревнований, при спокойном море и идеальной видимости, ожидалось, что российский фридайвер и многократный рекордсмен Алексей Молчанов, не ныряющий под каким-либо национальным флагом, улучшит свой результат на 8 м в погружении с постоянным весом с помощью двухплавников (CWBF) мировой рекорд глубины 124 метра. 

Он бы так и сделал, потому что он достиг отметки и вернулся на поверхность – если бы не промахнулся мимо нижней пластины и не схватился за датчик глубины. Погружение было достаточно хорошим, чтобы занять первое место в соревновании, но не для того, чтобы подтвердить новый рекорд.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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