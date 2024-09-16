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Тяжелые условия привели к установлению мирового рекорда по фридайвингу

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Еще один мировой рекорд Алексея Молчанова
Еще один мировой рекорд Алексея Молчанова

С течением времени побить мировые рекорды становится все сложнее для фридайверов – и тем более, когда в дело вступает плохая погода. На 33-м чемпионате мира AIDA по глубине на Корсике был установлен только один новый мировой рекорд, поскольку серийный рекордсмен Алексей Молчанов смог улучшить свое собственное предыдущее глубокое погружение.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Ласты (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Мероприятие было перенесено на 24 часа на 10 сентября из-за сложных условий для участников. Российский фридайвер, выступающий в категории «Индивидуальный нейтральный спортсмен», опустился на 125 м — на 2 м глубже, чем глубина, на которую он опустился на том же соревновании в Лимассоле, Кипр, в прошлом году. Его погружение заняло 4 мин 23 сек.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two плавников is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

В последние годы Молчанову обычно приходилось соперничать с Арно Жеральдом, единственным близким соперником в CWTB, поэтому в этом году, если бы французский фридайвер не участвовал, он мог бы расслабиться и все равно завоевать золотую медаль чемпионата. 

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Ласты (CNF) world record.

35-й мировой рекорд

Молчанов уже установил абсолютный рекорд CWTB на 124 м на 7-м чемпионате мира по фридайвингу в Роатане, Гондурас, в прошлом году. Последний мировой рекорд стал для него седьмым в этой дисциплине и 35-м в целом за карьеру. 

Молчанов также занимает AIDA Мировые рекорды в моноласте с постоянным весом (CWTB) (136 м) и переменным весом (156 м).

Соревнования завершились 15 сентября, за неделю участники установили два континентальных и 36 национальных рекордов.

В общей категории награждаются фридайверы, которые, как считается, преуспели в дисциплинах Free Immersion, CWT, CNF и CWTB. В результате хорват Петар Кловар был назван абсолютным чемпионом среди мужчин, а Марианна Гиллеспи из Франции, выступавшая в индивидуальном зачете как международный спортсмен, завоевала титул среди женщин третий год подряд.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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