Секрет выдувания идеальных мыльных пузырей

Вы когда-нибудь завидовали дайв-гидам за их способность выдувать безупречные кольца из пузырей, пока вы находитесь с ними на остановке безопасности?

У профессиональных дайверов есть много времени для практики, но несколько простых советов должны направить вас на путь к аналогичным возможностям блеснуть. Американская фридайверша Амелия де лос Риос довела это времяпрепровождение до крайностей и, недавно побив два мировых рекорда Гиннесса по количеству выпущенных под водой колец из пузырей, делится своей техникой.

Лежа на дне мелкого бассейна на Филиппинах, де лос Риос побила первый рекорд, выпустив 56 воздушных колец за минуту, но набрала дабл-бабл, выпустив также наибольшее количество воздушных колец под водой за неограниченное время. Для этого рекорда она выдала в общей сложности 81 — на девять больше, чем предыдущий чемпион.

По словам де лос Риоса, сформировать воздушное кольцо достаточно просто, но вот найти оптимальную глубину и задать правильный ритм — вот что является более сложной частью.

«Пытаться создавать пузырьковые кольца на глубине 5 м гораздо сложнее, чем на глубине 1.5 м», — говорит она. Если нырнуть слишком мелко, то пузырьки начнут разбиваться.

Вечно пускающая пузыри: фридайвер Амелия де лос Риос

Устанавливая глубину, вы создаете пузырьковые кольца: «Все, что вам нужно сделать, это надавить на щеки, высунуть язык и втянуть его обратно», — рассказал де лос Риос. Книга рекордов Гиннеса.

«Тогда вам нужно поймать ритм», — говорит она. «Если вы сделаете это слишком быстро, пузырьки поубивают друг друга, поэтому скорость действительно важна для выживания пузырьков». Если одно кольцо доберется до поверхности целым внутри другого, тем лучше.

Живущая на Гавайях де лос Риос, которая называет себя «пузырьковым клоуном», говорит, что практика использования воздушного кольца была частью ее обучения фридайвингу, а ключом к ее успеху стало развитие объема легких с помощью фридайвинга.

Статическое апноэ — ее специализация на соревнованиях, а ее текущий рекорд по задержке дыхания составляет 7 минут 7 секунд. Ранее в этом месяце она побила свой собственный национальный рекорд США на чемпионате AIDA Panglao Pool Championship на Филиппинах.

«Я была ребенком, который несколько раз проваливал физкультуру и никогда не попадал ни в одну команду», — признается она. «И тут внезапно я нашла свою суперспособность: задерживать дыхание, чтобы нырять или пускать кольца из пузырей!»

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