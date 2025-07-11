В Испании погиб подросток-фридайвер

17-летний юноша погиб вчера (10 июля) в Испании во время фридайвинга у берегов города Больнуэво в муниципалитете Масаррон в Мурсии.

В 11:45 утра в экстренные службы поступил звонок от лодочника, который передал просьбу о помощи от отца мальчика, найденного обследующим территорию на байдарке.

Ружья для подводной охоты обычно имеют положительную плавучесть после извлечения копья, и ружье фридайвера было обнаружено плавающим на поверхности. Тело мальчика обнаружили спасатели муниципалитета Масаррон, которые, как сообщается, «застряли» на глубине около 14 метров недалеко от островка Куэва-де-лос-Лобос (Пещера Волков).

Это место для погружения популярно среди опытных фридайверов, хотя течения, подводные пещеры и скальные образования могут представлять опасность.

Команда Гражданская гвардияСпециализированная подводная спасательная группа (GEAS), доставленная судном Красного Креста, подняла тело и вернула его на берег, в то время как парамедики оказали помощь членам семьи. посмертный Ожидалось, что полицейское расследование прояснит обстоятельства смерти подростка.

Также в Дивернете: Мастер шампанского погиб во время фридайвинга, В тюрьме: владелец дайвинг-центра, который бросил фридайвера-одиночку, Двое дайверов погибли на Лансароте в один день