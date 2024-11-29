Садурска снова побила рекорд без плавников

Только в прошлом месяце украинская фридайверша Катерина Садурская установила новый мировой рекорд глубины — 80 метров в погружении с постоянным весом без ласт (CNF).

Теперь она опустилась на 2 м глубже в той же дисциплине, зафиксировав еще один абсолютный женский рекорд на соревнованиях по фридайвингу Deep Dominica Freediving в Суфриере на Карибском острове. Единственная представительница Украины на соревнованиях, Садурская смогла продлить рекорд до 82 м.

Мероприятие AIDA началось 25 ноября, и ожидается, что погодные условия будут более благоприятными, чем в Каламате (Греция), где Садурска установила свой мировой рекорд на дистанции 80 метров на чемпионате мира CMAS по фридайвингу на глубину.

Теперь она сделала эту дисциплину своей, побив три мировых рекорда на мероприятии Vertical Blue AIDA на Багамах в 2023 году, поднявшись с 74 до 78 метров.

Когда Садурска готовилась к погружению в первый день соревнований Deep Dominica, внезапный проливной дождь и сильный ветер затруднили ей процесс дыхания, в результате чего ей пришлось отказаться от попытки на глубине около 30 метров в целях безопасности.

Когда она попыталась снова на следующий день, погодные условия оказались не хуже, чем пасмурно, и она смогла совершить свой прорыв. «Я посвящаю эту победу Украине, нашим защитникам и всем, кто поддерживает нашу страну в это трудное время», — сказала она.

В программе соревнований по прыжкам в воду шесть дней. Глубокая Доминика, который заканчивается 2 декабря.

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