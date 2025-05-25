Польские фридайверы произвели фурор в Афинах

На прошлой неделе в Греции было установлено шесть мировых рекордов по горизонтальному нырянию на задержке дыхания, и пять из них были установлены двумя фридайверами из Польши.

Матеуш Малина установил три новых рекорда, два из которых были абсолютными (то есть оцениваемыми по правилам CMAS и AIDA), на чемпионате мира CMAS 2025 года по фридайвингу в закрытых помещениях, который проходил в Олимпийском водном центре в Афинах.

Около 200 фридайверов из 40 стран соревновались в этом мероприятии, в котором дайверы были сгруппированы по возрастным категориям — юниоры (15-17), сеньоры (18-49) и мастера (50-70+) — чтобы соревноваться в заездах за медали турнира. Мероприятие также предоставляет ежегодную возможность установления рекордов, а быстрые отчеты о результатах были предоставлены сайтом фридайвинга Молчановы.

21 мая Малина успешно проплыла 300 метров на одном дыхании в дисциплине «Динамическое плавание в ластах» (DYNB).

Проплыть шесть длин олимпийского бассейна под водой таким образом ранее удавалось только с помощью моноласты (Малина сделала это первой в 2016 году). По словам Молчановса, длина 50 м затрудняет преодоление больших расстояний, чем в стандартном 25-метровом бассейне, поскольку здесь меньше отталкиваний от стенки для дополнительного продвижения и более длинные заплывы между поворотами.

(CMAS)

Малина решил не торопиться и погрузился за 4 минуты 53 секунды, побив предыдущий рекорд AIDA в 290 метров, установленный им в 2022 году.

Это достижение было тем более примечательным, что всего лишь за день до этого Малина установила новый мировой рекорд CMAS в динамическом прыжке без клюшек. Ласты (DNF), преодолев 239.5 м. Спортсмен доминирует в этой дисциплине с 2014 года, когда он преодолел отметку 226 м и стал абсолютным мировым рекордсменом.

Новый рекорд CMAS на 1.5 м длиннее, чем тот, который Малина установил в прошлом году, но ему по-прежнему принадлежит абсолютный мировой рекорд в 250 м с 2022 года.

А вчера, в последний день соревнований (24 мая), Малина завершил свою неделю, установив новый абсолютный мировой рекорд в динамике с Ласты (DYN), используя моноласту, преодолел 326.5 м за 4 мин 31 сек.

Это на 5 метров превышает его собственный предыдущий мировой рекорд, установленный на аналогичном мероприятии в 2022 году, и делает поляка абсолютным рекордсменом мира во всех трех дисциплинах динамического апноэ: DNF, DYNB и DYN.

Даже почести

Тем временем в Афинах среди женщин-участниц соревнований также наблюдались прорывы.

Также в последний день чемпионата сразу двум из этих фридайверов удалось установить новый абсолютный мировой рекорд в DYN на 284 метра.

Для польки Юлии Козерской это был второй мировой рекорд, установленный на этом мероприятии, в то время как другая прыгунья в воду, Мирела Кардасевич из Хорватии, защищала свой существующий рекорд, который они вдвоем улучшили на 2 метра.

Два абсолютных мировых рекорда Юлии Козерской из Польши

Погружение Кардасевич заняло 4 минуты 1 секунду, в то время как полька, войдя в воду позже, смогла преодолеть требуемую, как она знала, дистанцию ​​за 5 минут 13 секунд.

Козерска уже установила новый абсолютный мировой рекорд в 214 м в дисциплине DNF в первый день. Это побило ее предыдущий мировой рекорд CMAS 211.5 м прошлого года и ее рекорд AIDA 213 м 2023 года.

Шестой мировой рекорд был установлен в Афинах в статичных апноэ (STA) на третий день 3-летней немецкой участницей Хайке Швердтнер. Ранее в этом году она уже установила новый абсолютный рекорд в 54 мин 9 сек по правилам AIDA, и в Афинах была довольна тем, что установила черту на 22 мин 9 сек, что было достаточно, чтобы установить новый КМАС Мировой рекорд.

Абсолютный рекорд по дайвингу среди мужчин держится уже 16 лет — француз Стефан Мифсуд в 11 году задержал дыхание под водой на 35 минут 2009 секунд по правилам AIDA.

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