В тюрьме: владелец дайвинг-центра, который бросил фридайвера-одиночку

Погружения на задержке дыхания становятся все более популярным видом отдыха в Южной Корее: дайвинг-центры организуют учебные курсы и погружения для сертифицированных фридайверов, а в популярных местах проводятся международные соревнования.

Теперь неназванный владелец одного из дайвинг-центров был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за то, что позволил клиенту заняться фридайвингом без сопровождения — действие, которое, как считается, привело к его смерти.

«Постановление суда первой инстанции» постановило, что соответствующим обвинением будет убийство по неосторожности, поскольку владелец, именуемый просто как А, как утверждается, проигнорировал правила безопасности, согласно которым даже сертифицированные фридайверы всегда должны нырять парами, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Огласив приговор 7 мая, крупнейший суд страны Центральный район Сеула заявил, что Б, мужчина в возрасте 40 лет и квалифицированный фридайвер, пострадал от несчастного случая во время погружения в одиночку в марте 2023 года. О случае сообщило агентство Chosun Media.

нет проблем

В день своей смерти B, как утверждается, позвонил владельцу центра до своего прибытия, чтобы спросить, сможет ли он нырнуть, если придет один. Владелец сказал B, что это не составит проблемы, поскольку он сможет нырнуть с другим приглашенным дайвером, который уже будет на месте, и что там также будет присутствовать инструктор по дайвингу.

В этом случае, по какой-то причине, как говорят, А не предоставил напарника для Б, и тот начал нырять один. Примерно через 10 минут другой дайвер увидел, что он страдает от очевидной потери сознания, и предупредил владельца.

Центральный районный суд Сеула

B был извлечен из воды все еще дышащим и доставлен в больницу, но он умер два месяца спустя от септического шока. Это может произойти, когда сепсис — дисфункция органов в ответ на бактериальную инфекцию — снижает кровяное давление и вызывает метаболические нарушения.

Суд постановил, что владелец обязан обеспечить, чтобы все пользователи дайвинг-центра входили в воду с напарником, а также объединить в пары всех, кто приходит в одиночку.

«Поскольку A сообщил B, что можно приходить одному, очевидно, что A нарушил свою обязанность проявлять осторожность», — заявил судья Хо Со-юн. «Существует значимая причинно-следственная связь между смертью B и халатностью A при исполнении своих обязанностей».

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