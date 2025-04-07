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Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов

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Валди Брудерер установил рекорд глубины фридайвинга подо льдом
Валди Брудерер установил рекорд глубины фридайвинга подо льдом

Погрузившись на глубину 56 метров в замерзшее озеро, швейцарский фридайвер Вальдемар «Вальди» Брудерер установил новый мировой рекорд Гиннесса по самому глубокому погружению на задержке дыхания подо льдом без использования гидрокостюма и ласт.

Его погружение, которое состоялось 27 февраля, заняло у Брудерера 2 мин 47 сек. Местом проведения стало озеро Зильс в Швейцарских Альпах, высота которого над уровнем моря составляет более 1,800 м, что добавило масштаба вызову. Температура воды составляла -1°C, а температура воздуха около нуля. После леденящего погружения Брудерер смог согреться в мобильной сауне.

Брудерер из Цюриха работает инструктором в Калуна Фридайвинг школа. Он начинал как дайвер, а затем перешел на фридайвинг, а затем стал тренером в 2018 году.

Его погружение еще не зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса (GWR), как и экстремальное горизонтальное погружение подо льдом, совершенное 20 марта российской фридайвершей Екатериной Некрасовой.

Сообщалось, что Некрасова проплыла 122 м под замерзшей поверхностью озера Байкал на одном дыхании, используя биласты, но без термозащиты. На данный момент GWR по-прежнему приписывает этот женский рекорд Мэнди Самнер из США за ее сравнительно скромный заплыв на 75 м в Конгсберге, Норвегия, в марте 2024 года.

Екатерина Некрасова после заплыва под льдом
Екатерина Некрасова после заплыва под льдом

Заплыв на задержке дыхания проводился в рамках фестиваля фридайвинга «Подо льдом Байкала», открытого в 2023 году. Сообщается, что другая россиянка, Ольга Малкина, побила свой собственный рекорд глубины подо льдом в 63.8 м, установленный четыре года назад, нырнув на глубину 71 м с помощью моноласты и гидрокостюма.

Зачастую может возникнуть длительная задержка при подтверждении мировых рекордов, и один необычный подвиг по задержке дыхания был признан GWR примерно через восемь месяцев после события.

Это погружение в теплую воду состоялось 2 августа прошлого года, когда египетский гимнаст-фридайвер Рами Абдельхамид выполнил 33 подтягивания под водой на одном вдохе в месте у курортного города Дахаб на Красном море.

Рами Абдельхамид совершил 33 подтягивания под водой в Дахабе
Рами Абдельхамид совершил 33 подтягивания под водой в Дахабе

36-летний мужчина следовал по направляющей линии к своему турнику, установленному в песке на глубине 9 метров.

«Многие подумают, что это легко, потому что вы подтягиваетесь под водой, и плавучесть вам помогает — и это правда, но на самом деле сложность заключалась в том, чтобы затолкать себя обратно», — сказал он GWR. Установление рекорда было, по его словам, «довольно неописуемым чувством».

Также в Дивернете: Подводные съемки моделей только что перешли в стадию деко, Женщина-фридайвер покоряет абсолютный рекорд ходьбы, «V6» — слепой и парализованный напарник, заявляющий о рекордном погружении, Побито еще больше мировых рекордов по подводному плаванию

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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