Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов

Погрузившись на глубину 56 метров в замерзшее озеро, швейцарский фридайвер Вальдемар «Вальди» Брудерер установил новый мировой рекорд Гиннесса по самому глубокому погружению на задержке дыхания подо льдом без использования гидрокостюма и ласт.

Его погружение, которое состоялось 27 февраля, заняло у Брудерера 2 мин 47 сек. Местом проведения стало озеро Зильс в Швейцарских Альпах, высота которого над уровнем моря составляет более 1,800 м, что добавило масштаба вызову. Температура воды составляла -1°C, а температура воздуха около нуля. После леденящего погружения Брудерер смог согреться в мобильной сауне.

Брудерер из Цюриха работает инструктором в Калуна Фридайвинг школа. Он начинал как дайвер, а затем перешел на фридайвинг, а затем стал тренером в 2018 году.

Его погружение еще не зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса (GWR), как и экстремальное горизонтальное погружение подо льдом, совершенное 20 марта российской фридайвершей Екатериной Некрасовой.

Сообщалось, что Некрасова проплыла 122 м под замерзшей поверхностью озера Байкал на одном дыхании, используя биласты, но без термозащиты. На данный момент GWR по-прежнему приписывает этот женский рекорд Мэнди Самнер из США за ее сравнительно скромный заплыв на 75 м в Конгсберге, Норвегия, в марте 2024 года.

Екатерина Некрасова после заплыва под льдом

Заплыв на задержке дыхания проводился в рамках фестиваля фридайвинга «Подо льдом Байкала», открытого в 2023 году. Сообщается, что другая россиянка, Ольга Малкина, побила свой собственный рекорд глубины подо льдом в 63.8 м, установленный четыре года назад, нырнув на глубину 71 м с помощью моноласты и гидрокостюма.

Зачастую может возникнуть длительная задержка при подтверждении мировых рекордов, и один необычный подвиг по задержке дыхания был признан GWR примерно через восемь месяцев после события.

Это погружение в теплую воду состоялось 2 августа прошлого года, когда египетский гимнаст-фридайвер Рами Абдельхамид выполнил 33 подтягивания под водой на одном вдохе в месте у курортного города Дахаб на Красном море.

Рами Абдельхамид совершил 33 подтягивания под водой в Дахабе

36-летний мужчина следовал по направляющей линии к своему турнику, установленному в песке на глубине 9 метров.

«Многие подумают, что это легко, потому что вы подтягиваетесь под водой, и плавучесть вам помогает — и это правда, но на самом деле сложность заключалась в том, чтобы затолкать себя обратно», — сказал он GWR. Установление рекорда было, по его словам, «довольно неописуемым чувством».

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