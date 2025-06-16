Как хорватский фридайвер задержал дыхание на 29 минут

Мировой рекорд по самой длительной задержке дыхания под водой с использованием кислорода часто рассматривается как фокус, а не как спортивный подвиг – и когда-то этот титул действительно принадлежал американскому фокуснику Дэвиду Блейну. Но теперь хорват, уже получивший признание за свои более традиционные достижения в соревновательном фридайвинге, установил новый замечательный рекорд.

Витомир Маричич установил новый мировой рекорд Гиннесса (GWR) — 29 минут 3 секунды за «самую длительную добровольную задержку дыхания под водой с использованием кислорода», превзойдя предыдущий рекорд более чем на четыре минуты.

Его почти получасовой подвиг состоялся 14 июня в бассейне глубиной 3 метра в отеле Bristol в Опатии, Хорватия, перед пятью официальными судьями и примерно 100 зрителями.

Фридайвер Витомир Маричич

Маричич подготовился, вдыхая чистый кислород в течение неопределенного периода времени перед погружением, в соответствии с ГУВ рекомендации. В прошлых попытках на эту подготовительную фазу отводилось до 30 минут. Затем он ложился на спину на дно бассейна, руки за головой.

«После 20-минутной отметки все стало легче, по крайней мере, морально», — сказал он после всплытия, но объяснил, что физически все становилось все хуже и хуже, особенно для моей диафрагмы из-за сокращений. Но морально я знал, что не сдамся». Он приписал свое достижение поддержке своей команды, семьи и друзей.

Запись истории

Ранее рекорд принадлежал хорвату Будимиру Шобату, который в 2021 году в возрасте 56 лет задержал дыхание на 24 минуты 37 секунд, побив существующий рекорд на 34 секунды.

В 2008 году фокусник и мастер спорта на выносливость Дэвид Блейн установил рекорд GWR — 17 минут 4 секунды во время прямой трансляции на Шоу Опры Уинфри.

Для сравнения, официальный мировой рекорд AIDA по статическому апноэ (задержка дыхания под водой на воздухе) составляет 11 минут 35 секунд, его установил француз Стефан Мифсуд в 2013 году. Рекорд GWR по статическому апноэ, имеющий собственные протоколы проверки, был установлен сербом Бранко Петровичем и составил 11 минут 54 секунды в следующем году.

Статическое апноэ Маричича по AIDA - 10 мин 8 сек. Он также установил мировой рекорд Гиннесса самая длинная подводная прогулка на одном дыхании на высоте 107 метров в 2021 году.

Предварительное дыхание кислородом считается техникой, используемой актерами на некоторых подводных съемках, чтобы оставаться под водой дольше. Денитрогенизация, процесс замены азота в легких кислородом, может увеличить количество пригодного кислорода с 450 мл до почти 3 литров.

Снижение уровня углекислого газа задерживает побуждение к дыханию и увеличивает «безопасное время апноэ» до того, как уровень кислорода упадет до опасного уровня.

При выполнении вдоха необходимо тщательно контролировать диафрагмальное дыхание, а тело должно быть глубоко расслаблено, чтобы поддерживать низкую частоту сердечных сокращений, что требует исключительной осознанности тела, техники дыхания и контроля ума.

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