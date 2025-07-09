В Корнуолле стартует фестиваль фридайвинга

NoTanx Freediving проводит свой ежегодный фестиваль в Редруте, Корнуолл, который начнется с мероприятия выходного дня под названием Be The Change (12–13 июля), и приглашает всех желающих принять участие.

Фестиваль проводится уже 15 лет и включает в себя кемпинг и береговые исследования, но новым элементом в первые выходные 2025 года станут «дни здоровья» — то есть личное здоровье как для дайверов, так и для океана.

Члены команды NoTanx

Суббота посвящена первому, с сауной, йогой, дыхательными практиками, ледяными ваннами и другими мероприятиями на месте, а также презентациями от Фонда Reef-World (Зеленый Ласты) и переработчик вторсырья Waterhaul, а также вечернее барбекю с музыкой.

В воскресенье основное внимание будет уделено здоровью океана, в рамках которого организация «Серферы против сточных вод» поддержит уборку пляжа. Чистота на миллион миль инициатива и еще одна компания по переработке морских отходов Odyssey Innovations, а также подводная очистка с помощью фридайвинга при поддержке на поверхности команды каякеров Odyssey.

Оставшуюся часть недели (с 14 по 19 июля) пройдет Freefest, в рамках которого дважды в день при благоприятной погоде будут проводиться занятия фридайвингом в некоторых из 24 «исключительных» мест для дайвинга, каталогизированных NoTanx за годы проведения фестиваля.

Взять перерыв

Недельное мероприятие поддерживается рядом организаций, занимающихся охраной окружающей среды, среди которых, помимо упомянутых выше, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits и компания по производству одежды Patagonia.

Выходные, посвященные здоровью, обществу и океану, проводятся Парк отдыха Глоуб Вейл, Рэднор, а также кемпинг на территории доступны с пятницы по воскресенье за ​​20 фунтов стерлингов с человека за ночь. Участники Be The Change платят 6 фунтов стерлингов за оба дня (в субботу открытие в 1:XNUMX), и вся прибыль от этих денег идёт Sea Shepherd. Билеты можно забронировать здесь..

НоТанкс обучает и продвигает фридайвинг в Великобритании с 1999 года, используя систему обучения NTX, а также управляет собственным клубом фридайвинга.

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