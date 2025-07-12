Фридайверы Джеральд и Артник — мировые рекордсмены на Багамах

Новые мировые рекорды по фридайвингу установили француз Арно Жеральд и Аленка Артник из Словении на сокращенном соревновании Vertical Blue 2025, которое ежегодно проводится в дайвинг-центре Dean's Blue Hole на Багамах.

Первый мировой рекорд CMAS был установлен в дисциплине «Плавание с постоянным весом в ластах» (CWTB). 29-летний Джеральд нырнул на 125 метров за 3 минуты 54 секунды, побив собственный рекорд, установленный им же двумя годами ранее на этом же мероприятии, нырнув на 122 метра.

Новый КМАС Рекордная глубина теперь сравнялась с установленной по правилам AIDA Алексеем Молчановым на чемпионате мира на Корсике в прошлом году, но затем, на пятый день Vertical Blue (5 июля), Джеральд превзошел ее, успешно нырнув на 6 метров CWTB за гораздо более быстрые 126 минуты 3 секунд.

Сообщается, что он не планировал вторую попытку во время соревнований, но решил прыгнуть глубже, поскольку чувствовал себя сильным.

Чувствую себя сильным: Арно Джеральд

«Я помню всё, от каждого мгновения, от каждого изменения температуры воды, и особенно тот момент, когда я коснулся дна и сказал себе: «Вот это да, теперь я так далеко от поверхности!» — сказал он. «Желаю каждому пережить такое исполнение своей мечты. Давно я не плакал от радости».

Самый сложный вызов

На седьмой день соревнований (7 июля) Артник установила мировой рекорд среди женщин, 9-й на сегодняшний день. 17-летняя спортсменка преодолела 43 метра в прыжке с постоянным весом (CWT) за 123 минуты 3 секунд.

«Это погружение было, пожалуй, одним из самых сложных испытаний в моей жизни», — сказала она после своего достижения в моноласте. «Столько было тяжести, страха, сомнений и трудностей, связанных с этой особой дисциплиной и глубиной».

«То, что когда-то казалось самым потрясающим опытом (мое погружение на 122 метра в 2021 году), позже стало для меня самым большим бременем: «Как повторить такое идеальное погружение?» или «Смогу ли я сделать это снова?»». Глубина равна глубине итальянской дайверши Алессии Зеккини. AIDA Мировой рекорд.

В этом году в соревнованиях приняли участие только 20 фридайверов, отобранных в качестве «элитных спортсменов». Вертикальный синий Мероприятие проходило с 1 по 11 июля. Заявленной целью изменений было сделать акцент на более глубоких погружениях, оптимальном доступе к местам погружения, более персонализированном обеспечении безопасности и условиях, более благоприятных для установления рекордов.

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