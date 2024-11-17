Фридайвер выслеживает удивленного владельца кольца

Чемпион Барбадоса по фридайвингу Алекс Дэвис, уроженец Великобритании, использовал недавно приобретенный металлоискатель для исследования морского дна у своего приемного острова в Карибском море, когда прибор начал издавать звуковые сигналы, которые могли указывать на наличие драгоценного металла.

Летом ураган «Берил» сметал слои песка с подводного дна, но до сих пор Дэвису с помощью детектора удавалось обнаружить в основном монеты, бутылочные крышки и свинцовые грузики.

Раскапывая мертвые кораллы и песок на глубине 2 м у побережья Майами-Бич на южном побережье, фридайвер нашел едва потускневшее золотое кольцо с эмблемой оленя и вставленным темно-красным камнем. На нем были выгравированы слова «McMaster University 1965» и инициалы «FMP».

Выпускное кольцо было лишь слегка потускневшим (Алекс Дэвис)

Дэвис, родом из Перрнапорта, Корнуолл, установил 11 национальных рекордов по фридайвингу на Барбадосе, руководит, по его словам, первой школой фридайвинга на острове и работает инструктором AIDA и гидом по подводной охоте с 2013 года. Его текущий рекорд погружения с постоянным весом (CWT) составляет 92 метра, а также он является обладателем национального рекорда по свободному погружению (FIM) на глубину 81 метр.

Позже в тот же день он связался с сотрудниками канадского Университет в Гамильтоне, Онтарио, чтобы объяснить, что он нашел. Поиск в их архивах привел к имени, совпадающему с инициалами на кольце: Фредерик Морган Периго.

Когда Дэвис связался с Периго, изумленный пожилой мужчина подтвердил, что ему подарили перстень в честь окончания факультета естественных наук Макмастера в 1965 году. Он носил его в течение 12 лет и был расстроен, когда потерял его во время визита на Барбадос с женой и детьми.

«Однажды я взял своего младшего сына и пошёл в океан», — сказал Периго. «Его сбила волна, поэтому я потянулся, чтобы схватить его. Он потянул меня за руку, и моё кольцо выпускника Mac слетело. Мы искали его, но безуспешно». Он не ожидал снова увидеть свою собственность.

Морган Периго: «Какой чудесный сюрприз!» (Морган Периго)

Зная, что приближается особое событие, Дэвис немедленно отправил драгоценности в Perigo, и они прибыли с запасом в один день. «Какой замечательный неожиданный подарок на 83-й день рождения!» — была восторженная реакция владельца.

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