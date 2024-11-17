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Фридайвер выслеживает удивленного владельца кольца

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Рекордсмен Барбадоса по фридайвингу Алекс Дэвис с найденным им кольцом
Рекордсмен Барбадоса по фридайвингу Алекс Дэвис с найденным им кольцом (Алекс Дэвис)

Чемпион Барбадоса по фридайвингу Алекс Дэвис, уроженец Великобритании, использовал недавно приобретенный металлоискатель для исследования морского дна у своего приемного острова в Карибском море, когда прибор начал издавать звуковые сигналы, которые могли указывать на наличие драгоценного металла. 

Летом ураган «Берил» сметал слои песка с подводного дна, но до сих пор Дэвису с помощью детектора удавалось обнаружить в основном монеты, бутылочные крышки и свинцовые грузики.

Раскапывая мертвые кораллы и песок на глубине 2 м у побережья Майами-Бич на южном побережье, фридайвер нашел едва потускневшее золотое кольцо с эмблемой оленя и вставленным темно-красным камнем. На нем были выгравированы слова «McMaster University 1965» и инициалы «FMP».

Кольцо было лишь слегка потускневшим вокруг оправы из камня, когда его нашел фридайвер (Алекс Дэвис).
Выпускное кольцо было лишь слегка потускневшим (Алекс Дэвис)

Дэвис, родом из Перрнапорта, Корнуолл, установил 11 национальных рекордов по фридайвингу на Барбадосе, руководит, по его словам, первой школой фридайвинга на острове и работает инструктором AIDA и гидом по подводной охоте с 2013 года. Его текущий рекорд погружения с постоянным весом (CWT) составляет 92 метра, а также он является обладателем национального рекорда по свободному погружению (FIM) на глубину 81 метр.

Позже в тот же день он связался с сотрудниками канадского Университет в Гамильтоне, Онтарио, чтобы объяснить, что он нашел. Поиск в их архивах привел к имени, совпадающему с инициалами на кольце: Фредерик Морган Периго.

Когда Дэвис связался с Периго, изумленный пожилой мужчина подтвердил, что ему подарили перстень в честь окончания факультета естественных наук Макмастера в 1965 году. Он носил его в течение 12 лет и был расстроен, когда потерял его во время визита на Барбадос с женой и детьми.

«Однажды я взял своего младшего сына и пошёл в океан», — сказал Периго. «Его сбила волна, поэтому я потянулся, чтобы схватить его. Он потянул меня за руку, и моё кольцо выпускника Mac слетело. Мы искали его, но безуспешно». Он не ожидал снова увидеть свою собственность. 

Морган
Морган Периго: «Какой чудесный сюрприз!» (Морган Периго)

Зная, что приближается особое событие, Дэвис немедленно отправил драгоценности в Perigo, и они прибыли с запасом в один день. «Какой замечательный неожиданный подарок на 83-й день рождения!» — была восторженная реакция владельца.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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