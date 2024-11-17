Фридайвер выслеживает удивленного владельца кольца

Чемпион Барбадоса по фридайвингу Алекс Дэвис, уроженец Великобритании, использовал недавно приобретенный металлоискатель для исследования морского дна у своего приемного острова в Карибском море, когда прибор начал издавать звуковые сигналы, которые могли указывать на наличие драгоценного металла.
Летом ураган «Берил» сметал слои песка с подводного дна, но до сих пор Дэвису с помощью детектора удавалось обнаружить в основном монеты, бутылочные крышки и свинцовые грузики.
Раскапывая мертвые кораллы и песок на глубине 2 м у побережья Майами-Бич на южном побережье, фридайвер нашел едва потускневшее золотое кольцо с эмблемой оленя и вставленным темно-красным камнем. На нем были выгравированы слова «McMaster University 1965» и инициалы «FMP».
Дэвис, родом из Перрнапорта, Корнуолл, установил 11 национальных рекордов по фридайвингу на Барбадосе, руководит, по его словам, первой школой фридайвинга на острове и работает инструктором AIDA и гидом по подводной охоте с 2013 года. Его текущий рекорд погружения с постоянным весом (CWT) составляет 92 метра, а также он является обладателем национального рекорда по свободному погружению (FIM) на глубину 81 метр.
Позже в тот же день он связался с сотрудниками канадского Университет в Гамильтоне, Онтарио, чтобы объяснить, что он нашел. Поиск в их архивах привел к имени, совпадающему с инициалами на кольце: Фредерик Морган Периго.
Когда Дэвис связался с Периго, изумленный пожилой мужчина подтвердил, что ему подарили перстень в честь окончания факультета естественных наук Макмастера в 1965 году. Он носил его в течение 12 лет и был расстроен, когда потерял его во время визита на Барбадос с женой и детьми.
«Однажды я взял своего младшего сына и пошёл в океан», — сказал Периго. «Его сбила волна, поэтому я потянулся, чтобы схватить его. Он потянул меня за руку, и моё кольцо выпускника Mac слетело. Мы искали его, но безуспешно». Он не ожидал снова увидеть свою собственность.
Зная, что приближается особое событие, Дэвис немедленно отправил драгоценности в Perigo, и они прибыли с запасом в один день. «Какой замечательный неожиданный подарок на 83-й день рождения!» — была восторженная реакция владельца.
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