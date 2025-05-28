Фридайвер Кловар прерывает 17-летнее господство Трубриджа без ласт

Хорватский фридайвер Петар Кловар наконец-то сломал хватку новозеландца Уильяма Трубриджа на AIDA Constant Weight No. Ласты (CNF) мировой рекорд, погружение на глубину 103 метра в египетском Красном море.

Кловар совершил погружение во время Кубка мира по фридайвингу AIDA, организованного Центром фридайвинга Freediving World Apnea в Шарм-эль-Шейхе. Недельное соревнование по глубине завершилось вчера (27 мая).

Трубридж, казалось, установил свой собственный рекорд. Впервые он установил отметку в 81 м в апреле 2007 года и, за исключением шестимесячного перерыва, сделанного австрийцем Гербертом Ничем между 2007 и 2008 годами, удерживал ее до Кубка мира, показывая на несколько метров больше в каждом из 10 заплывов, прежде чем в июле 102 года побить рекорд в 2016 м.

Триумф в Красном море для Петара Кловара (Freediving World)

Кловар, скорее всего, побьет многолетний рекорд Трубриджа на мероприятии Vertical Blue 2023, которое пройдет в Dean's Blue Hole на Багамах. Это соревнование ежегодно организует сам Трубридж.

Однако Кловар и его коллега хорватский фридайвер Витомир Маричич были дисквалифицированы за предполагаемое намерение использовать препараты, повышающие спортивные результаты, после того, как они багаж были обысканы по прибытии на Багамы. Обвинение с тех пор решительно отрицалось обоими спортсменами, которые утверждали, что оно было необоснованным и что имели место процессуальные нарушения в том, как с ними обращались.

После этого оба хорвата были бессрочно отстранены от соревнований по Vertical Blue, но после рассмотрения их дел AIDA разрешила обоим мужчинам принять участие в чемпионате мира по глубинному дайвингу, который состоялся позднее в том же году, и Кловар установил там мировой рекорд по свободному погружению (FIM).

Место на Стене Славы для Кловара (Freediving World)

AIDAрешение привело к расколу с другим руководящим органом фридайвинга КМАС, которая поддержала Vertical Blue и объявила о прекращении сотрудничества с AIDA.

«Мы оставались сосредоточенными, сохраняли спокойствие, продолжали работать и позволили результатам говорить», — сказал Маричич, который был тренером и оператором Кловара во время нового рекордного прыжка. «Это не просто результат. Это справедливость. Рекорд наконец-то там, где он должен быть. И это только начало».

Погружение Кловара на 103 м теперь ожидает официального одобрения AIDA. Рекорд абсолютный: рекорд CMAS CNF был установлен российским фридайвером Алексеем Молчановым на 100 м.

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