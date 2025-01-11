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Женщина-фридайвер покоряет абсолютный рекорд ходьбы

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Эмбер Бурк делает все возможное, чтобы побить мировой рекорд
Эмбер Бурк делает все возможное, чтобы побить мировой рекорд

Новый абсолютный мировой рекорд по самой длинной подводной ходьбе на одном дыхании установила австралийская фридайверша Эмбер Бурк. Она прошла 112.83 м, что больше, чем самое длинное футбольное поле Премьер-лиги, и ее подвиг в августе прошлого года был официально подтвержден Книга рекордов Гиннеса (GWR). 

«Я инструктор по фридайвингу и занимаюсь фридайвингом уже более 10 лет», — сказал 35-летний Бурк из Квинсленда. «Я хотел сделать это как для собственного чувства достижения — я всегда мечтал стать обладателем титула Книги рекордов Гиннесса, — так и для сбора средств на Австралийское общество охраны морской среды в процессе."

Эта высокоспециализированная форма динамического апноэ заключается в движении по дну бассейна с наклоном вперед на 90° в бедрах, так что туловище становится плоским, как при плавании, но при этом напрягаются ноги и ступни. Видео дает представление о расходе энергии.

YouTube видео
(Грейс Конлан / Фридайвинг на Золотом Берегу)

Бурк, которая несла 9 кг гирь, спотыкалась на первой длине, но добралась до конца 50-метрового олимпийского бассейна, где ей пришлось постучать рукой и ногой по стенке, прежде чем развернуться для второй длины. Затем она снова развернулась для последних 12.83 м, вынырнув только после прохождения отметок мужского рекорда.

Предыдущий женский рекорд в 109.6 м, установленный южноафриканской фридайвершей Эмбер Филлари, держался с ноября 2021 года, и это был огромный шаг вперед по сравнению с рекордом в 81.6 м, установленным Бильге Чингигирай из Турции в 2019 году.

Мужской рекорд был установлен в сентябре 107 года хорватским фридайвером Витомиром Маричичем на глубине 2021 м. В июне прошлого года другой хорват, Борис Милошич, побил рекорд в 112 м, хотя на сайте GWR по-прежнему красуется торговая марка Маричича. 

Фридайвер Эмбер Бурк
Универсальный фридайвер Эмбер Бурк

Ранее Эмбер Бурк установила 17 национальных рекордов AIDA и один мировой рекорд по фридайвингу, а в настоящее время является номером один в Австралии по динамическому апноэ без ласт и погружению с постоянным весом без ласт, в моноласте и бис-ластах, а также входит в пятерку лучших во всех остальных дисциплинах фридайвинга.

Также в Дивернете: Фридайвер установил мировой рекорд на дистанции 112 метров, Фридайвер отправляется на эпическую прогулку, Подводный фривокер Борис Милошич установил мировой рекорд, Мировой рекорд по задержке дыхания Бильге Клингигирая

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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