Женщина-фридайвер покоряет абсолютный рекорд ходьбы

Новый абсолютный мировой рекорд по самой длинной подводной ходьбе на одном дыхании установила австралийская фридайверша Эмбер Бурк. Она прошла 112.83 м, что больше, чем самое длинное футбольное поле Премьер-лиги, и ее подвиг в августе прошлого года был официально подтвержден Книга рекордов Гиннеса (GWR).

«Я инструктор по фридайвингу и занимаюсь фридайвингом уже более 10 лет», — сказал 35-летний Бурк из Квинсленда. «Я хотел сделать это как для собственного чувства достижения — я всегда мечтал стать обладателем титула Книги рекордов Гиннесса, — так и для сбора средств на Австралийское общество охраны морской среды в процессе."

Эта высокоспециализированная форма динамического апноэ заключается в движении по дну бассейна с наклоном вперед на 90° в бедрах, так что туловище становится плоским, как при плавании, но при этом напрягаются ноги и ступни. Видео дает представление о расходе энергии.

(Грейс Конлан / Фридайвинг на Золотом Берегу)

Бурк, которая несла 9 кг гирь, спотыкалась на первой длине, но добралась до конца 50-метрового олимпийского бассейна, где ей пришлось постучать рукой и ногой по стенке, прежде чем развернуться для второй длины. Затем она снова развернулась для последних 12.83 м, вынырнув только после прохождения отметок мужского рекорда.

Предыдущий женский рекорд в 109.6 м, установленный южноафриканской фридайвершей Эмбер Филлари, держался с ноября 2021 года, и это был огромный шаг вперед по сравнению с рекордом в 81.6 м, установленным Бильге Чингигирай из Турции в 2019 году.

Мужской рекорд был установлен в сентябре 107 года хорватским фридайвером Витомиром Маричичем на глубине 2021 м. В июне прошлого года другой хорват, Борис Милошич, побил рекорд в 112 м, хотя на сайте GWR по-прежнему красуется торговая марка Маричича.

Универсальный фридайвер Эмбер Бурк

Ранее Эмбер Бурк установила 17 национальных рекордов AIDA и один мировой рекорд по фридайвингу, а в настоящее время является номером один в Австралии по динамическому апноэ без ласт и погружению с постоянным весом без ласт, в моноласте и бис-ластах, а также входит в пятерку лучших во всех остальных дисциплинах фридайвинга.

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