Мастер шампанского погиб во время фридайвинга

Известный французский винодел Фредерик Панайотис погиб во время фридайвинга в бельгийском карьере. Его описывают как увлеченного и опытного фридайвера и инструктора с более чем 15-летним опытом, он принимал участие в тренировочном сеансе в Карьер-де-Рошфонтен, заброшенном карьере красного мрамора недалеко от Филиппвиля, вместе с тремя другими дайверами из клуба фридайвинга Reims Palmes Apnée.

Популярное место для дайвинга известно своей глубиной, крутыми стенами и намеренно затопленными достопримечательностями, глубина которых достигает 52 м. О втором погружении Панаиотиса на 25 м 15 июня известно лишь то, что он потерял связь со своим страховочным тросом, и потребовалось 10 минут, чтобы найти и поднять его тело.

В прошлом году 60-летний мужчина рассказал газете: Мнение что ему нравилось тренироваться по фридайвингу два-три раза в неделю.

«Это идеальный вид спорта для того, чтобы взять себя в руки и обрести перспективу», — сказал он. «Фридайвинг учит нас владеть своим телом. Это внутреннее путешествие, через усилие, которое является мягким и, как ни парадоксально, требует расслабления и тонуса».

Панайотис проработал в Veuve Clicquot 12 лет, прежде чем в 2007 году присоединиться к Maison Ruinart, входящему в Moët & Chandon. Как повар пещерыОн курировал все аспекты производства шампанского и был назван в отзывах «одним из ведущих виноделов своего поколения».

Новый подледный рекорд

Из других новостей о фридайвинге: финский фридайвер Олави Паананен был утвержден в качестве нового Guinness World Record- держатель для самого длинного подледного заплыва без плавников или гидрокостюм.

8 марта Паананен проплыл чуть более 107 м под замерзшим озером в Лаукаа, Финляндия, превзойдя предыдущий рекорд на сантиметр — 0.83 м. Будучи членом своей национальной команды по фридайвингу, он тренировался в течение семи месяцев в экстремально холодных условиях, чтобы достичь рекорда.

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