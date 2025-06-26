59-летний мужчина установил мужской рекорд по ходьбе на задержке дыхания

Польский фридайвер Станислав Одбежалек установил новый мировой рекорд среди мужчин по самой длинной подводной ходьбе на одном вдохе. 59-летний мужчина прошел 112.5 м по дну бассейна, удерживаемый 26-килограммовыми грузами, 24 июня.

Его прогулка, на 5 м дальше, чем его предыдущий личный рекорд, состоялась в норвежском городе Конгсберг, где он живет и занимается подледным плаванием. Доказательства были представлены Книга рекордов Гиннеса для официальной проверки.

Текущий мужской рекорд в 107 метров с 2021 года удерживается Витомиром Маричичем, хорватским фридайвером, который недавно установить рекорд статического апноэ на кислороде более 29 мин. Другой хорват и бывший рекордсмен, Борис Милошич, требовал В прошлом году был установлен мировой рекорд в 112 метров, но он не был подтвержден Книгой Гиннесса.

Эмбер Бурк из Австралии в настоящее время является обладательницей женского и абсолютного мирового рекорда в этой категории GWR. с шагом 112.83 м будет осуществлено в августе 2024 года.

Одбежалек (слева) после своего долгого подводного похода

Во время занятий фридайвингом подо льдом в феврале с Одбежалеком произошел несчастный случай, в результате которого ему пришлось ампутировать большой палец левой руки. Из-за этого ему пришлось на несколько месяцев прервать подготовку к попытке установления мирового рекорда.

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