Бесплатная дайвинг-поездка в Австралию для посетителей DEMA

Специализированное туристическое агентство Diveplanit Travel сообщает, что для посетителей крупнейшей в мире выставки индустрии дайвинга DEMA в Лас-Вегасе (19–22 ноября) оно представляет лучшие места для дайвинга в Австралии с помощью ряда семинаров, а также предлагает шанс выиграть специальную поездку в Австралию.

Дайвпланит На выставке компания поделилась своими знаниями о Большом Барьерном рифе (ББР) протяженностью 2000 км, в том числе об обновлении состояния рифа после глобального массового обесцвечивания в этом году, а также продемонстрировала «большую восьмерку» морских обитателей Австралии — от малых полосатиков до морских драконов.

А один счастливчик, принявший участие в его семинарах, может выиграть билеты на самолет эконом-класса на двоих из Лос-Анджелеса в Мельбурн, Брисбен или Сидней с авиакомпанией United Airlines, а также трехдневное путешествие на двоих с погружением на борту к рифам Риббон. Дух Свободы, и четырехдневный пакет с дайвингом и проживанием на двоих на юге Большого Барьерного рифа, от рифа Херон до острова Леди Масгрейв, с Dive Spear Sport 1770.

Diveplanit также собрал коллекцию австралийских Специальные предложения DEMA Show Group, с эксклюзивными скидками и надбавками для руководителей туров, которые включают дополнения к опыту GBR для исследования тропического леса Дейнтри и Сиднея над и под водой, а также пакеты для посещения рифа Нингалу, 1770 и частных чартеров на малых полосатиков.

По данным Diveplanit, Большой бриз предлагает широкий спектр возможностей для дайвинга: от погружений в пелагической зоне и дрейфа на отдаленных рифах Кораллового моря до встреч с малыми полосатиками и гигантской картофельной треской на рифах Риббон ​​на крайнем севере, до близких контактов с гнездящимися черепахами на острове Херон и спаривающимися мантами на острове Леди Эллиот на крайнем юге.

Впечатления оператора Great Eight включают плавание с карликовыми полосатиками на GBR и китовыми акулами в Нингалу, а также наблюдение за мантами на острове Леди Эллиот. В Сиднее Diveplanit может показать дайверам, где найти сорных морских драконов и «скрытые макрочудеса» Сиднейской гавани.

Южная Австралия предлагает своим гостям уникальных лиственных морских драконов, больших белых акул на островах Нептуна и ежегодную оргию из более чем 200,000 XNUMX гигантских каракатиц в Уайалле.

Сегодня (21 ноября) один из семинаров представляет обновление здоровья кораллов GBR и демонстрирует, как гражданская наука помогает исследовать обширную систему рифов, и каждый может внести свой вклад, посетив GBR лично или удаленно помогая анализировать тысячи изображений, ежедневно загружаемых дайверами, любителями сноркелинга и туроператорами в глобальную базу данных. Посмотрите сессию в 11:206 PTZ в зале SXNUMX в конференц-центре Лас-Вегаса.