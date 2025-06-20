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Первое затонувшее судно, специально построенное для погружений в Сиднее

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Первое затонувшее судно, специально построенное для погружений в Сиднее

Первое в Сиднее специально построенное затонувшее судно для дайвинга: видение морского туризма и сохранения природы

Сидней, Австралия – 9 июня 2025 г. — Клуб подводного плавания Gordon's Bay Scuba Diving Club Inc. (GBSDC) с гордостью представляет свое преобразующее предложение: проект Sydney Dive Wreck Project. Эта амбициозная инициатива направлена ​​на создание мирового класса искусственный риф и место для дайвинга, затопив списанное судно примерно в четырех километрах к юго-востоку от пляжа Куджи.

Этот проект призван поддержать морское биоразнообразие, улучшить опыт любительского дайвинга и стимулировать местную экономику. Предлагаемый объект будет служить как убежищем для морской жизни, так и главным местом назначения для дайверов, исследователей и экотуристов.

🐠 Новая подводная экосистема

Искусственный риф будет стратегически связан с островом Wedding Cake через систему Offshore Artificial Reef (OAR). Ожидается, что эта связь привлечет множество морских видов, включая королевскую рыбу, люциана и малловея, тем самым обогащая местную морскую среду. экосистема и предоставление новых возможностей для устойчивых методов рыболовства.

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???? Экономические и общественные выгоды

При предполагаемых единовременных инвестициях в размере 6–10 миллионов долларов США Проект затонувшего судна Sydney Dive прогнозируется, что за пять лет будет получено от $12.4 млн до $48.6 млн дохода, связанного с дайвингом. Эти цифры не учитывают дополнительный доход от сопутствующих видов деятельности, таких как чартерные операции, аренда оборудования и услуги гостеприимства.

Проект получил существенную поддержку сообщества, о чем свидетельствует петиция с почти 14,000 4,000 подписей, в том числе более XNUMX XNUMX от жителей города Рэндвик. Местные предприятия и туроператоры ожидают увеличения числа клиентов, что приведет к созданию рабочих мест и оживление экономики в регионе.

🌿 Управление окружающей средой

Экологическая устойчивость лежит в основе проекта Sydney Dive Wreck Project. Выбранное судно пройдет тщательную очистку и подготовку, чтобы гарантировать отсутствие загрязняющих веществ и безопасность для морской жизни. Место будет обозначено как зона, свободная от рыболовства, чтобы защитить развивающуюся экосистему, и постоянный мониторинг будет проводиться совместно с морскими учеными из UNSW и UTS.

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Первое специально построенное затонувшее судно для погружения в Сиднее 4

🤝 Широкая поддержка

Инициатива получила одобрение от различных заинтересованных сторон, включая мэра города Рэндвик Дилана Паркера, Торговую палату Куджи и видных деятелей в индустрии дайвинга. GBSDC также консультировался с инженерами-экологами и учеными-океанологами, чтобы гарантировать, что проект экологическая жизнеспособность.

???? Визуализация будущего


Визуальное представление места планируемого погружения.


Ожидается увеличение морского биоразнообразия вокруг искусственного рифа.


Члены местного сообщества выражают поддержку проекту.

📞 Присоединяйтесь к движению

GBSDC приглашает все заинтересованные стороны поддержать Sydney Dive Wreck Project. Для получения дополнительной информации, чтобы подписать петицию или принять участие, пожалуйста, свяжитесь с:

Джон Роу
Основатель, GBSDC
📧 jcprowe@bigpond.net.au
📞 +61 412 099 453

Сэм Бакстер
Президент, GBSDC
📧 sam1.baxter1@gmail.com
📞 +61 412 261 459

Вместе мы можем создать долговечное наследие под водами океана, способствуя сохранению морской среды и процветанию общества.

Более подробную информацию см. в полной версии бизнес-план:

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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