Почувствуйте себя королевской семьей в Марса Накари

Откройте для себя очарование совершенно новых Королевских шатров в Красное море Дайвинг Сафари's Marsa Nakari — где романтика сна под брезентом встречается с комфортом современных удобств. С прочным деревянным полом, запирающейся дверью и окнами вы насладитесь идеальным сочетанием деревенского очарования и душевного спокойствия.

Эти прекрасно сконструированные, жестко каркасные королевские палатки доступны либо с двумя односпальными кроватями, либо с роскошной кроватью размера «king-size». Продуманный дизайн, они оснащены зеркалом, мини-холодильником, напольным вентилятором, прикроватными тумбочками, лампами для чтения, электрическими розетками и множеством мест для хранения одежды.

Уютная спальня королевской палатки Марса Накари

Расслабьтесь в уютных креслах-мешках, чтобы спокойно поразмышлять, и выйдите на улицу, где вас ждут собственная сушилка для одежды, стол и стулья — идеальное место, чтобы выпить утренний кофе, любуясь восходом солнца над Марса-Накари.

Удобно расположенные в самом сердце Накари, палатки находятся всего в нескольких минутах ходьбы от ресторана, кафе и дайвинг-центра. Кроме того, безупречные общие ванные комнаты находятся в пределах легкой досягаемости.