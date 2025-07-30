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Explorer Ventures – Защита кораллов: одно погружение за раз

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Эксплорер Венчурс
Восстановление кораллового рифа путем пересадки растений

Залитые солнцем палубы, яркие коралловые сады и лодка, полная энтузиастов-дайверов, стали частью последней исследовательской экспедиции RumPowered на борту Эксплорер Венчурс«Turks & Caicos Explorer II» – один из лучших. Этот фонд рифов Теркс и Кайкоса Поездка была не просто отдыхом на борту судна, это было практическое приключение в области морской науки, преследующее определенную цель. 

Под водой дайверы не просто наблюдали, они вносили свой вклад. В течение недели участники проекта TC Reef Fund погрузились в науку о коралловых рифах: учились определять виды кораллов, выявлять признаки заболеваний, следить за популяциями рыб и даже проводить лечение для поддержки колоний, находящихся в затруднительном положении. Сочетая обучение с практическими действиями, каждый дайвер внёс непосредственный вклад в повышение устойчивости рифов и стал частью решения проблемы, совершая одно погружение за другим.

Один из самых вдохновляющих моментов для группы произошёл во время посещения кораллового питомника «The Dome» недалеко от Нортвест-Пойнт. Каждый дайвер на борту помогал очищать коралловые лестницы, перевязывать опорные конструкции и перемещать здоровые фрагменты. Выполняя эту работу, дайверы дают хрупким кораллам больше шансов на процветание. 

Эксплорер Венчурс
Дайвер делает заметки о погружении на рифе
Содержание
Содержание

Почему это важно

Хотя поездка RumPowered Research была наполнена яркой морской жизнью и вдохновляющей командной работой, она также показала, насколько важным стал этот вид природоохранной деятельности. 

Погружения у берегов Восточного Кайкоса дали возможность в режиме реального времени оценить нагрузку на экосистемы кораллов, подчеркнув необходимость постоянного мониторинга, восстановления и защиты рифов в быстро меняющемся океане. 

Такая работа в воде, ориентированная на местное сообщество, крайне важна для сохранения рифов. В условиях нехватки учёных, обученные дайверы-любители помогают заполнить критические пробелы в мониторинге, раннем выявлении заболеваний и непосредственном вмешательстве. И это влияние не ограничивается тем, что дайверы возвращаются домой более информированными, более заинтересованными и лучше подготовленными, чтобы отстаивать защиту рифов в своих сообществах и везде, где они ныряют. Именно так местные действия становятся движущей силой глобальных изменений.  

Эксплорер Венчурс
Исследование рифов Восточного Кайкоса

Dive Green: устойчивое развитие, которое демонстрируется 

Эта экспедиция также была примером деятельности флота Explorer Ventures. Дайв Грин Обещание в действии. В рамках своей постоянной приверженности делу сохранения океана флот поддерживает местные некоммерческие организации, такие как Фонд TC Reef Fund, активно поддерживая здоровье, восстановление и исследования рифов. 

От просвещения гостей по вопросам экологии Ласты От передовых методов работы и использования безопасных для рифов продуктов до сбора данных исследований и помощи в сохранении коралловых питомников — каждый аспект поездки отражал наши экологические ценности. Все участники уехали не только с потрясающими воспоминаниями о погружениях, но и с новыми навыками и знаниями, которые они пригодятся в каждом следующем погружении. 

Эксплорер Венчурс
Фрагменты кораллов помогают восстановить рифы у Восточного Кайкоса

Присоединяйтесь к Explorer Ventures в поддержке сохранения рифов 

Сохранение кораллов на островах Теркс и Кайкос было бы невозможно без руководства и опыта Фонд рифов Теркс и Кайкос. Их постоянная работа по восстановлению кораллов, просвещению местного населения и охране океана продолжает оказывать ощутимое влияние на острова и за их пределами. Explorer Ventures с гордостью поддерживает их миссию и приглашает вас последовать их примеру. Вероятно, в 2026 году у дайверов появится ещё одна подобная возможность присоединиться к программе гражданских учёных! Следите за новостями на @explorer.ventures, @explorerventures и @tcreef_fund, чтобы быть в курсе предстоящих поездок!

Эксплорер Венчурс
Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II был базой операций

Фото Авторы: Патрисия Гвардиола Слэттери / TC Reef Fund

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Обращайтесь со своим снаряжением правильно — иначе потом пожалеете

В этом видео мы подробно рассмотрим распаковку новой маски Mares Force-X — одной из последних инноваций компании Mares в области технологий масок для дайвинга. Присоединяйтесь ко мне, и я впервые взгляну на содержимое коробки, поделюсь своими первыми впечатлениями о качестве сборки, комфорте, дизайне и удобстве использования, а также выделю некоторые выдающиеся особенности, которые делают эту маску потенциальным революционным решением для дайверов любого уровня. 🚨 Основные характеристики: Компактная конструкция Разборка без инструментов Сверхпрозрачная съемная линза из закаленного стекла Мягкий силиконовый обтюратор с плотным прилеганием Быстрорегулируемые пряжки ремней Легкая и удобная для путешествий конструкция Независимо от того, являетесь ли вы начинающим дайвером, ищущим свою первую маску, или опытным профессионалом, интересующимся последней моделью Mares, этот практический обзор даст вам честное и подробное представление о том, что может предложить Force-X. 📦 Что в коробке? 🗣️ Каковы ощущения после распаковки? 🤿 Занялся бы я завтра дайвингом? 🔔 Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на полный обзор дайв-теста, который выйдет совсем скоро! #Mares #ForceXMask #ScubaGear #DiveUnboxing #ScubaDiving #GearReview #DiveLife #UnderwaterAdventure Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!
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Распаковка маски Mares Force-X — первые впечатления и практический обзор!

Это может показаться безобидным… но одно прикосновение может повредить хрупкие рифы или ужалить вас. Уважайте подводный мир. #ScubaTips #ReefSafe #UnderwaterRules Посетите наш сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчётов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнёрские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международные карты eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
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Прикосновение может убить — ты или океан

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