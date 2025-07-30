Explorer Ventures – Защита кораллов: одно погружение за раз

Залитые солнцем палубы, яркие коралловые сады и лодка, полная энтузиастов-дайверов, стали частью последней исследовательской экспедиции RumPowered на борту Эксплорер Венчурс«Turks & Caicos Explorer II» – один из лучших. Этот фонд рифов Теркс и Кайкоса Поездка была не просто отдыхом на борту судна, это было практическое приключение в области морской науки, преследующее определенную цель.

Под водой дайверы не просто наблюдали, они вносили свой вклад. В течение недели участники проекта TC Reef Fund погрузились в науку о коралловых рифах: учились определять виды кораллов, выявлять признаки заболеваний, следить за популяциями рыб и даже проводить лечение для поддержки колоний, находящихся в затруднительном положении. Сочетая обучение с практическими действиями, каждый дайвер внёс непосредственный вклад в повышение устойчивости рифов и стал частью решения проблемы, совершая одно погружение за другим.

Один из самых вдохновляющих моментов для группы произошёл во время посещения кораллового питомника «The Dome» недалеко от Нортвест-Пойнт. Каждый дайвер на борту помогал очищать коралловые лестницы, перевязывать опорные конструкции и перемещать здоровые фрагменты. Выполняя эту работу, дайверы дают хрупким кораллам больше шансов на процветание.

Дайвер делает заметки о погружении на рифе

Почему это важно

Хотя поездка RumPowered Research была наполнена яркой морской жизнью и вдохновляющей командной работой, она также показала, насколько важным стал этот вид природоохранной деятельности.

Погружения у берегов Восточного Кайкоса дали возможность в режиме реального времени оценить нагрузку на экосистемы кораллов, подчеркнув необходимость постоянного мониторинга, восстановления и защиты рифов в быстро меняющемся океане.

Такая работа в воде, ориентированная на местное сообщество, крайне важна для сохранения рифов. В условиях нехватки учёных, обученные дайверы-любители помогают заполнить критические пробелы в мониторинге, раннем выявлении заболеваний и непосредственном вмешательстве. И это влияние не ограничивается тем, что дайверы возвращаются домой более информированными, более заинтересованными и лучше подготовленными, чтобы отстаивать защиту рифов в своих сообществах и везде, где они ныряют. Именно так местные действия становятся движущей силой глобальных изменений.

Исследование рифов Восточного Кайкоса

Dive Green: устойчивое развитие, которое демонстрируется

Эта экспедиция также была примером деятельности флота Explorer Ventures. Дайв Грин Обещание в действии. В рамках своей постоянной приверженности делу сохранения океана флот поддерживает местные некоммерческие организации, такие как Фонд TC Reef Fund, активно поддерживая здоровье, восстановление и исследования рифов.

От просвещения гостей по вопросам экологии Ласты От передовых методов работы и использования безопасных для рифов продуктов до сбора данных исследований и помощи в сохранении коралловых питомников — каждый аспект поездки отражал наши экологические ценности. Все участники уехали не только с потрясающими воспоминаниями о погружениях, но и с новыми навыками и знаниями, которые они пригодятся в каждом следующем погружении.

Фрагменты кораллов помогают восстановить рифы у Восточного Кайкоса

Присоединяйтесь к Explorer Ventures в поддержке сохранения рифов

Сохранение кораллов на островах Теркс и Кайкос было бы невозможно без руководства и опыта Фонд рифов Теркс и Кайкос. Их постоянная работа по восстановлению кораллов, просвещению местного населения и охране океана продолжает оказывать ощутимое влияние на острова и за их пределами. Explorer Ventures с гордостью поддерживает их миссию и приглашает вас последовать их примеру. Вероятно, в 2026 году у дайверов появится ещё одна подобная возможность присоединиться к программе гражданских учёных! Следите за новостями на @explorer.ventures, @explorerventures и @tcreef_fund, чтобы быть в курсе предстоящих поездок!

Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II был базой операций

Фото Авторы: Патрисия Гвардиола Слэттери / TC Reef Fund