Euro-Divers запускает семинары Blue Lens в Египте

Euro-Divers Egypt объявила о введении Мастер-классы по синим линзам, недельный тур с погружением в Красное море, призванный вывести вашу подводную фото- и видеосъемку на новый уровень.

В каждом занятии могут принять участие всего 12 человек. Семинары предоставляют практическое обучение от экспертов отрасли в одной из самых захватывающих морских сред на Земле.

Это не просто еще один дайвинг-тур, это семидневное глубокое погружение в искусство подводной съемки. Под руководством известного подводного режиссера Оливье Буржуа и его команды экспертов семинар объединяет техническое мастерство, понимание поведения морских животных, методы погружения и навыки постобработки в комплексный обучающий опыт.

Независимо от того, новичок вы или опытный стрелок, вы уйдете отсюда с новыми друзьями, новыми навыками и незабываемыми воспоминаниями от приключения, не похожего ни на какое другое.

Великолепные подводные снимки — это не только техника, но и понимание и связь с самим океаном. Вот почему семинары Blue Lens выходят за рамки камеры, чтобы помочь вам развить более глубокое понимание морской фауны и ее поведения. Под руководством морских экспертов и океанографов вы научитесь предугадывать движения животных, адаптироваться к естественным условиям и запечатлевать по-настоящему аутентичные моменты.

В течение недели вы узнаете, как взаимодействовать с морскими видами и как можно приблизиться к дикой природе, минимально беспокоя ее, и при этом создавать изображения, рассказывающие яркие истории о подводном мире.

Ваш пакет семинара включает в себя семь ночей на четырехзвездочном курорте на берегу моря с полным пансионом / трансфер из аэропорта для удобного прибытия и отъезда / 14 погружений с увеличенным временем нахождения на дне (до 90 минут каждое) / включенный нитрокс для сертифицированных дайверов / приватизированные дайвинг-боты и небольшие группы (максимум четыре дайвера в группе) / полностью оборудованная студия постобработки).

В 2025 году будет доступно только две сессии (25 мая – 1 июня и 1 июня – 8 июня), и при строго ограниченном количестве участников это редкий шанс стать частью чего-то действительно уникального. Забронировать здесь.