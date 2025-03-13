Император Семи Морей опустошен огнем

Сегодня индустрия сафари на борту судна в Египте получила очередной удар в связи с известием о том, что судно Emperor Seven Seas сгорело в результате пожара во время стоянки в марине Порт-Галиб.

К счастью, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, и хотя судно полностью уничтожено, все были благополучно эвакуированы, поскольку пожар распространился настолько, что с ним не удалось справиться.

В заявлении Emperor говорится: «Рано утром в четверг, 13 марта, Emperor Seven Seas был пришвартован в Порт-Галибе, когда вспыхнул пожар, который, к сожалению, не удалось локализовать.

Император Семи Морей в огне (Фотография из Facebook)

Компания Emperor Divers очень благодарна нашему преданному своему делу и профессиональному экипажу, который вместе с гостями на борту выполнил все необходимые процедуры экстренной помощи, обеспечившие эвакуацию всех пассажиров с судна целыми и невредимыми.

Ситуация находится под контролем, все клиенты и члены экипажа благополучно находятся на берегу в Порт-Галибе, где наземная команда Emperor Divers оказывает им помощь.

Emperor Divers — один из самых известных дайвинг-операторов в Египте, имеющий флот сафари, дневных лодок и дайвинг-центров по всему Красному морю. Seven Seas присоединился к флоту Emperor только в 2023 году, присоединившись к Emperor Elite, Emperor Superior и Emperor Asmaa, быстро став их флагманским судном.