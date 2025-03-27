Emperor Group запускает серию новых захватывающих впечатлений Emperor Adventure

Emperor Divers запустила новый захватывающий бренд Приключения императора – создан для любителей острых ощущений и природы, желающих исследовать мир незабываемыми способами.

Emperor Adventure предлагает профессионально подобранные туры на свежем воздухе по всему миру: от треккинга и поиска пропитания в пышных джунглях Индонезии и походов по вечным пустыням Египта до серфинга на волнах Мальдивских островов и купания в кристально чистых водах Индийского океана и Красного моря.

Будучи дочерним брендом Emperor Divers, Emperor Adventure опирается на многолетний опыт в предоставлении высококачественных туристических услуг и позволяет Emperor Group расширять свои предложения, ориентируясь на искателей приключений, стремящихся исследовать мир с новой, захватывающей точки зрения.

Вади Сабарах Лодж

Из знаменитого флота Emperor, состоящего из первоклассных лодок для сафари, гости могут насладиться широким спектром уникальных впечатлений. Среди основных моментов — круиз по культуре и кухне в Индонезии, организованный известным шеф-поваром Тейтом Миллером, а также водные приключения, такие как серфинг и плавание.

Для тех, кто ищет настоящие впечатления от пустыни, Emperor Adventure предлагает экспедиции с гидом по нетронутым ландшафтам Египта, базирующиеся на территории потрясающего отеля Wadi Sabarah Lodge и ботанического сада.

Алекс Брайант, генеральный директор Emperor Group, объясняет вдохновение Emperor Adventure: «С нашими обширными знаниями в сфере гостеприимства и путешествий, расширение в сторону приключенческого туризма казалось естественным следующим шагом. Наши лодки с проживанием на борту являются прекрасным домом для водных исследований, в то время как Wadi Sabarah Lodge предлагает прекрасный отдых для тех, кто хочет открыть для себя чудеса пустыни.

Тейт Миллер из отдела культуры и кухни

«Emperor Group всегда стремилась предоставлять клиентам выдающийся уровень обслуживания, и мы рады предложить такой же уровень обслуживания новой аудитории путешественников, которые хотят увидеть мир по-новому».

Более подробную информацию можно найти на новом сайте Emperor Adventure – www.emperoradventure.com – или следя за их каналами в социальных сетях TikTok, Instagram и Facebook.