Пожертвования в пользу Shark Trust удвоились

Благотворительный фонд Shark Trust рад сообщить, что только в течение одной недели (с сегодняшнего дня и до 29 апреля) все пожертвования, большие или маленькие, будут удвоены. Большой благотворительный фонд Green Match.

Shark Trust надеется собрать £10,000 20,000, которые будут удвоены до £XNUMX XNUMX, и эти средства пойдут на их Программу взаимодействия с сообществом. Shark Trust работает по всему миру, чтобы бороться с угрозами, с которыми сталкиваются акулы, скаты и скаты, и через Программу взаимодействия с сообществом организация может повысить осведомленность общественности об акулах и угрозах, с которыми они сталкиваются, и создать сообщество, которое может участвовать в сохранении акул.

Это предоставит сообществам и будущим поколениям инструменты и знания, необходимые для внесения позитивных изменений в жизнь акул.

Попечитель Shark Trust Монти Холлс прокомментировал: «Кусто назвал акул «великолепными дикарями моря», и даже через более мягкую призму современных взаимодействий с акулами это описание остается хорошим. Рифы, на которых я нырял 30 лет назад, кишели акулами, идеальный результат 450 миллионов лет эволюции. Сегодня те же самые рифы безмолвны, голубая вода пуста от этих элегантных теней. Но остается надежда, что если одно поколение создало такие разрушения, то следующее сможет обратить вспять нанесенный ущерб. Shark Trust находится на переднем крае этой борьбы».