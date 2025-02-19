Дон Силкок назначен послом Seacam

Старший дайвер-аквалангист Путешествия Редактор Дон Силкок был объявлен послом производителя высококачественных подводных боксов для камер Сикэм.

Дон — фотограф и международный фотожурналист, увлеченный исследованием разнообразия подводного мира через свой видоискатель. Технический по своей природе, он делит погружения на четыре категории — крупные животные, тропическая вода, умеренная вода и технический дайвинг. Он любит их все и много путешествует, чтобы попытаться запечатлеть суть каждой из них.

Однако его первая любовь — это крупные животные, и за последние десять лет он побывал почти во всех особых скоплениях, где собираются эти существа. От кашалотов Доминики до акул Факаравы — Дон был там со своей камерой и в своей стихии.

Дон Силкок в своей стихии

Дон также является фотографом на месте в Центре морской видеосъемки Raja Ampat Seacam Centre в @papuadivingresorts, проводя семинары и консультируя заинтересованных фотографов, используя свой многолетний опыт.

Дон родом с северо-запада Англии, недалеко от Ливерпуля, сейчас он гражданин Австралии, но живет на Бали в Индонезии. Помимо своих крупных подвигов с животными, он много раз нырял во всех основных местах в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Плюс, ему очень нравится дайвинг в умеренных водах Южной Австралии и Тасмании.

Он также живо интересуется техническим дайвингом, чтобы в ближайшем будущем иметь возможность безопасно фотографировать глубоководные затонувшие корабли в лагуне Трук и на атолле Бикини.