Нырять в Средиземноморье этим летом? Лучше прочитайте это

«Многие люди не осознают, что весна на самом деле является лучшим временем для бронирования летних отпусков», — говорит Дон Морвуд, содиректор туристической компании Cheap Deals Away.

Хотя она не является специалистом по подводному плаванию, советы ее компании могут сэкономить деньги и избавить от стресса дайверов из стран, не входящих в ЕС, планирующих погружение в Средиземном море или в других местах Европы — вплоть до выбора лучшего дня недели для вылета.

«Пока все остальные сосредоточены на своих пасхальных планах, вы можете получить потрясающие летние предложения, которые не будут доступны в течение нескольких месяцев», — говорит Морвуд. «Для летних путешествий апрель — ваше золотое окно. Наши данные показывают, что бронирование международных рейсов в середине апреля обычно экономит путешественникам от 200 до 300 фунтов стерлингов по сравнению с бронированием в июне.

«Бронируйте вылеты на вторник или среду — эти рейсы в середине недели могут быть на 20% дешевле вылетов в выходные дни».

(Пикслр)

В отличие от перелетов, цены на отели часто снижаются ближе к дате проживания. «Лучшее время для бронирования отелей летом — 3–4 недели до поездки», — говорит Морвуд. «Многие отели в этот период сдают нераспроданные номера по сниженным ценам».

Однако для популярных прибрежных направлений, таких как греческие острова, бронируйте за 2–3 месяца вперед, потому что они быстро заполняются на июль и август. «Бронирование ранее не только гарантирует наличие мест, но и часто сопровождается скидками для ранних пташек».

«Мертвые недели»

Последние две недели августа и первая неделя сентября предлагают «невероятные возможности», особенно для средиземноморских направлений, поскольку, пока сохраняется летняя погода, цены могут упасть на 30% по сравнению с пиковыми ценами в августе, говорит Морвуд.

Каждое лето есть «мертвые недели», в которые естественным образом снижается количество бронирований, рассказывает она. «Неделя 26 июня и первая неделя июля часто показывают более низкие показатели бронирования. Эти недели попадают между типичными датами школьных каникул, что делает их идеальными для путешественников без детей».

Настройте оповещения о ценах уже сейчас для ваших любимых направлений, даже если вы не готовы бронировать, предлагает Морвуд. «Это поможет вам распознать выгодное предложение, когда вы его видите, и понять типичные ценовые закономерности для выбранного вами направления.

Настройте оповещения о ценах для предпочитаемых вами направлений

«Главное — мыслить слоями: бронируйте рейсы во время золотого весеннего окна, нацельтесь на более тихие «мертвые недели», если вы можете путешествовать в это время, и рассмотрите преимущества поездок в конце августа или начале сентября. Объединив эти стратегии, вы сэкономите деньги, а также подготовитесь к гораздо более приятному отпуску без стресса пикового сезона».

ETIAS и EES

Морвуд также стремится напомнить путешественникам о новых правилах, призванных модернизировать безопасность границ и упростить процедуры въезда, которые вступят в силу для дайверов из стран, не входящих в ЕС, направляющихся на континент, во второй половине 2025 года.

«Многие страны внедряют электронные системы авторизации поездок и сбора биометрических данных для повышения безопасности и эффективности», — говорит она. «Эти меры направлены на снижение мошенничества с идентификационными данными, предотвращение слишком длительного пребывания посетителей в стране и обеспечение более оптимизированного прохождения границы».

Они также возлагают большую ответственность на путешественников за соблюдение требований, предъявляемых до прибытия.

(Пикслр)

Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) — это обязательное электронное разрешение на поездку для владельцев паспортов стран, не входящих в ЕС, которые посещают любую из 30 стран Шенгенского соглашения для краткосрочного пребывания (до 90 дней). Путешественники должны подать заявку онлайн до отъезда, указав точные данные паспорта, статус занятости, историю поездок и другую информацию.

Большинство заявлений обещают обрабатывать за считанные минуты, но некоторые могут занять до месяца, если потребуется дополнительная информация или собеседование. ETIAS действителен в течение трех лет или до истечения срока действия соответствующего паспорта. Он стоит 7 евро и бесплатен для лиц младше 18 и старше 70 лет.

Отпечатки пальцев и лица

Между тем обновленная система въезда/выезда (EES) заменяет ручную простановку штампа в паспорте на автоматизированную цифровую запись въездов и выездов для всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, въезжающих в страны Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания. «Эта система будет собирать биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, для отслеживания безвизовых и визовых пребываний», — говорит Морвуд.

Система будет автоматически отмечать лиц, просрочивших визу в любой стране, и, хотя она призвана повысить безопасность и со временем сократить очереди, по ее словам, на начальном этапе она может привести к задержкам на въезде.

(Никлас Йеромин / Pexels)

«Чтобы все прошло гладко, подайте заявку на ETIAS заранее — на самом деле, я бы рекомендовал иметь ее на руках еще до того, как вы забронируете отели и авиабилеты», — говорит Морвуд. «Вам нужно будет узнать, когда истекает срок действия ETIAS, чтобы вы могли подать заявку снова вовремя».

Как и прежде, ваш паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев после предполагаемого пребывания для поездки в большинство стран ЕС. Более подробную информацию можно найти на Дешевые предложения далеко или на Веб-сайт ЕС.

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