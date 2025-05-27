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Дайвинг запрещен: сокращения NDIS угрожают подводной терапии, которая может изменить жизнь

Линди К. Леггетт

Акваланг-терапия — это не просто еще одно занятие, это спасательный круг для многих людей с ограниченными возможностями. В течение многих лет наши индивидуальные программы подводной терапии предлагали больше, чем просто подводные приключения. Они вернули подвижность парализованным конечностям, уверенность встревоженным сердцам и целеустремленность людям, которые все потеряли. Но теперь эти преобразующие переживания находятся под угрозой.

Недавние изменения в критериях финансирования Национальной программы страхования по инвалидности (NDIS) привели к отмене или отказу в поддержке услуг подводной терапии. Это оставило многих наших клиентов опустошенными, лишенными не только возможности для отдыха, но и проверенного вмешательства в физическое и психическое здоровье.

Подводное плавание как терапия: больше, чем хобби

Подводная терапия может показаться нетрадиционной, но она основана на науке. Невесомость воды позволяет людям с ограниченной подвижностью свободно двигаться, часто впервые после травмы. Давление воды помогает регулировать дыхание и снижать беспокойство. Ясность ума, которая приходит от дайвинга — в сочетании с радостью от достижения цели — очень мощная.

Наша программа помогла клиентам с травмами спинного мозга, посттравматическим стрессовым расстройством, рассеянным склерозом, аутизмом и многим другим. Для некоторых это единственная физическая активность, которой они могут наслаждаться без боли. Для других это был первый раз за много лет, когда они почувствовали себя «нормально».

Вот письмо одного из наших клиентов, в котором он объясняет, какую пользу ему приносят занятия под водой в течение часа в неделю:

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Для предъявления по месту требования,

Хотя я могу ходить с помощью трости, я паралитик из-за травмы, полученной во время службы в австралийской армии. В приведенном ниже письме изложены преимущества, которые я получил от индивидуальной программы упражнений, которую я получаю в The Scuba Gym. Они включают в себя физические, социальные, личные и психические преимущества для здоровья. Настоящее волшебство подводного плавания в том, что подводные преимущества переносятся на сушу и помещают разум человека в лучшее пространство.

• Функция моих легких значительно улучшилась.

• Боль в ребрах уменьшается при погружении на глубину более 3 метров.

• Мышечные спазмы и судороги, приводящие к разрывам 1–2 степени, уменьшаются в течение 3 дней после погружения на глубину 5 м и более в течение 30 минут и более.

• У меня меньше мыслей о самоповреждении, и мое настроение намного лучше, когда я общаюсь с другими.

• Мне было трудно ходить задом наперед, а до подводной терапии это было вообще невозможно.

• сокращено количество часов ухода с 24 часов в день до 8 часов в день, теперь оно снова составляет 24 часа из-за трех месяцев отсутствия доступа к подводной терапии.

• Улучшение кровообращения в конечностях и полное заживление язв. • Переход от постоянной катетеризации к периодической катетеризации при нырянии чаще одного раза в неделю.

• Мой сон улучшился, что привело к лучшему уходу за собой и уменьшению болезней.

• Облегчение боли на глубине 5 м. Это единственное облегчение, которое я получаю от своего хронического болевого состояния, вызванного службой в австралийской армии.

• У меня больше энергии

• Увеличение диапазона движений при выполнении упражнений под водой.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, подводная терапия позволяет мне заниматься ею, не боясь утонуть из-за мышечного спазма или получить травму при падении, что регулярно случается на суше.

Я получаю больше пользы от одного сеанса подводной терапии, чем от трех сеансов физиотерапии.

Трудно выразить словами облегчение, которое я испытала от хронической боли.

Я живу с запертым чувством бесконечной боли, она влияет на каждое мое движение, на каждую мою

мысль. Мешает одеваться, пользоваться туалетом и всем, что только можно придумать. Это заняло у меня

достоинство во многих отношениях и лишило нас возможности жить нормальной жизнью.

Scuba Gym — первый луч надежды за 25 лет.

Фото : Эндрю в действии

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Сокращение NDIS: Глубокий удар

Несмотря на эти очевидные преимущества, NDIS теперь считает подводная терапия «несущественный» во многих планах финансирования. Этот шаг не только закрыл доступ для новых участников, но и в некоторых случаях лишил клиентов существующей поддержки на полпути к программам, оставив их на произвол судьбы, как в буквальном, так и в эмоциональном плане.

Обоснование? Отсутствие признания подводной терапии как «разумной и необходимой» поддержки в соответствии с рекомендациями NDIS. Но для тех из нас, кто стал свидетелем целительной силы подводной терапии на собственном опыте, это решение кажется не просто недальновидным — оно жестоко.

Эти сокращения не просто подавляют прогресс; они обращают его вспять. Клиенты сообщают о снижении подвижности, росте депрессии и тревожности, а также о возобновлении изоляции — тех самых проблем, которые помогла решить подводная терапия. Добавьте к этому физическую боль, которую некоторые из наших клиентов испытывают 24/7 без подводной терапии, — вся боль возвращается, их сон нарушается, а выздоровление останавливается.

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Мы призываем сообщество дайверов, сектор инвалидности, специалистов здравоохранения и политиков обратить на это внимание. Если вас коснулись эти сокращения или если вы верите в силу подводного плавания как инструмента исцеления и расширения прав и возможностей, мы призываем вас помочь нам.

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Заключительное слово

Подводная терапия меняет жизни. Мы видели, как это происходит сотни раз. Вода не делает различий — она охватывает всех одинаково. И при правильной поддержке мы тоже можем это сделать.

Давайте не позволим бюрократии утопить то, что стало спасательным кругом для многих.

Свяжитесь с нами по адресу Lyndi@thescubagym.com.au или позвоните по телефону 042 038 0055, чтобы изменить ситуацию.