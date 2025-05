Divewise получает новый облик

Популярный дайвинг-центр на Мальте Дайввайс был серьезно переделан: внешний вид и интерьер были полностью обновлены командой и членами семьи, которые были привлечены для помощи.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Братья Лоры, Люк и Джеймс, были привлечены для помощи, поскольку они краснодеревщики и плиточники, а также ее отец Гэри, который был сварщиком и отвечал за все новые металлоконструкции.

Зона погружения приобрела новый свежий вид.

Лора сказала, что они в восторге от результатов и с нетерпением ждут, когда приезжие дайверы увидят их своими глазами: «На дне погружения у нас висит карта домашнего рифа, которую Ага (@agamuralsmalta) создал и нарисовал на стене, чтобы помочь с инструктажами и привнести немного красок в это место».

«Мы также расширили секцию клеток для большего хранения и в процессе этого напечатали на ПВХ-панелях изображения затонувших кораблей и морской жизни Мальты, чтобы придать немного яркости и заглянуть в окружающие нас воды.

«Ванны с пресной водой и зоны сушки костюмов облицованы плиткой для дополнительной защиты, а также мы добавили окантовку из нержавеющей стали, чтобы они прослужили дольше!»

Окантовка из нержавеющей стали на промывочных ваннах и больше места для подвешивания

Divewise с одной стороны, Techwise с другой

Она продолжила: «Теперь зона магазина тоже полностью отремонтирована — мы вырвали все старые стенды и поставили новые, с белой стороной для оборудования Recreational Divewise и черной стороной для технического оборудования Techwise. На обоих стендах есть неоновые вывески, а также места для хранения за стендами на шкафах и выдвижных ящиках».