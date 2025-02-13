Различные мнения повлияют на действия по борьбе с изменением климата в первом в истории национальном опросе

В понедельник 3 февраля 2025 г. Дайверы за климат запустит общенациональный опрос, призывающий сообщество дайверов делиться своим коллективным опытом.

Дайверы находятся на передовой изменения климата, становясь непосредственными свидетелями того, как потепление океанов и экстремальные условия меняют рифы, водорослевые леса и морскую жизнь. Теперь, для Впервые, общенациональный опрос дает дайверам возможность поделиться своим опытом и взглядами на изменение климата, а его результаты будут использованы для разработки ключевых политических рекомендаций.

Опрос проводился исследователями из Университета Квинсленда, Университета Королевского королевского технологического института, Университета Тасмании и Университета Северной Каролины в партнерстве с Дайверы за климат,— является первым в своем роде исследованием, которое собирает мнения дайверов о влиянии климата, отношении и действиях. Целью опроса является получение 2,000 ответов в течение февраля, результаты которого будут способствовать составлению отчета, освещающего проблемы, с которыми сталкиваются зависящие от моря сообщества, и роль, которую дайверы могут сыграть в продвижении решений по климату.

Участвуя, дайверы помогут сформировать критически важные политические дискуссии и выступить за более надежную защиту нашей морской среды. В качестве бонуса участники опроса также получат возможность выиграть призы от спонсоров, любящих океан.

Ведущий научный сотрудник, основатель и генеральный директор Дайверы за климатДоктор Иоланда Уотерс говорит: «Дайверы — непосредственные свидетели реальности изменения климата. Но, несмотря на их глубокую связь с океаном, голоса дайверов в значительной степени отсутствуют в национальных климатических дискуссиях. Этот опрос призван изменить это».

Доктор Уотерс подчеркивает, что опыт дайверов дает ценную, реальную информацию о состоянии наших океанов. «Нам нужно, чтобы лица, принимающие решения, понимали, что происходит под поверхностью, и осознавали роль, которую дайверы могут играть в формировании климатических решений. Этот опрос поможет гарантировать, что их точки зрения будут услышаны».

Результаты опроса будут объединены в публичный отчет, который будет представлен позднее в этом году. Он будет содержать рекомендации, направленные на поддержку морской промышленности, прибрежных сообществ и усилий по сохранению океана.

Различные мнения повлияют на климатические действия в первом в истории национальном опросе 2

Пройдите опрос здесь: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Дайверы за климат – Общественная инициатива, включающая дайверов SCUBA, фридайверов, коммерческих дайверов, любителей снорклинга, морских рейнджеров, подводных фотографов, туроператоров, ученых и гидов. Она дает дайверам возможность стать защитниками климата; делясь своим уникальным личным опытом воздействия климата на морскую среду.

Национальный обзор дайверов 2025 г. – Дайверы за климат объединились с ведущими исследователями для проведения первого официального национального опроса, в котором запрашиваются мнения и опыт дайверов в отношении изменения климата. Это будет первое научное исследование, в котором будут собраны и представлены реальные личные впечатления от изменения климата под водой.