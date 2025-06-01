Дайверы приглашены на шоу Beneath The Waves в Глазго

Редкая керамика, недавно найденная в орел кораблекрушение в заливе Уайтинг, Арран встречается подводная фотография и зарисовки на морскую тематику на летнюю выставку в Шотландском морском музее в Глазго, которая откроется в субботу, 7 июня.

Выставка «Под волнами» включает артефакты, найденные дайвером Грэмом Брюсом, а также работы фотографа, писателя и защитника морской среды Лоусона Вуда и подводного художника и писателя из Эйршира Кристины Райли.

Две керамические чаши, представленные на выставке, были извлечены из обломков железного парохода, затонувшего в 1857 году. орел Брюсом из Обана и его командой в июле прошлого года. Их открытие было представлено on Диверне.

Среди богатого груза посуды особое место заняла ценная чаша, изготовленная компанией Bell's Pottery из Глазго, которая, возможно, была самым значимым на международном уровне производителем керамики в Шотландии в XIX веке.

Очищенная тарелка Белла (Грэм Брюс)

«Для меня затонувший корабль — это капсула времени, скрытая от глаз морем на протяжении долгого времени», — говорит Брюс. «Привилегия возможности исследовать и связываться с прошлым не поддается описанию. Возможность артефактов с затонувших кораблей обрести новую жизнь, объединяющую людей, — это все».

Что касается связей, то орел Сам танк был построен Александром Денни, чей брат Уильям создал старейший в мире испытательный резервуар для кораблей, в котором сейчас располагается филиал Шотландского морского музея в Дамбартоне.

Лоусон Вуд из Данса занимается дайвингом с 11 лет и большую часть этого времени использует подводную камеру. Его более 50 книг посвящены морской жизни и кораблекрушениям, и хотя его работа позволила ему объездить весь мир, он также сыграл ключевую роль в создании крупнейшей в Великобритании морской заповедной зоны — Berwickshire Marine Reserve.

Гигантская акула (Лоусон Вуд)

Вуд отмечает открытие Beneath The Waves докладом под названием «60 лет под водой» 7 и 8 июня. Он будет посвящен ранним дням сохранения морской среды, и гости получат подписанный Распечатать актинии или тюленя.

Кристина Райли демонстрирует подборку фотографий и карандашных рисунков, сделанных в то время, когда она была художником-сноркелером в Argyll Hope Spot. Проект Hope Spots является частью глобального Миссия Голубой Инициатива, возглавляемая океанографом доктором Сильвией Эрл, выделяет области, имеющие решающее значение для здоровья океана.

Морской анемон (Кристина Райли)

Райли фокусируется на тонкостях сложных морских экосистем, уделяя особое внимание каждому виду за раз, например, морской траве или изящным яйцам голожаберника.

«Мы в восторге от сотрудничества с тремя такими страстными и опытными художниками и исследователями моря, чтобы прославить наш волшебный и таинственный подводный мир», — говорит сотрудник музея по выставкам и мероприятиям Ева Буковска. «Посетители всех возрастов получат удовольствие от этого захватывающего путешествия в скрытые под волнами сокровища и истории».

На выставке также представлены артефакты из коллекции национального морского наследия музея и экспонаты, предоставленные взаймы North Ayrshire Heritage Trust. Посетители также могут узнать о том, как фридайвинг, как говорят, способствует пониманию морской археологии и сохранения. Открытие 7 июня включает в себя бесплатный день погружений.

Beneath the Waves продлится до 13 сентября в здании Linthouse на Irvine Harbourside, а вход включен в стандартную стоимость посещения Шотландского морского музея в размере 10 фунтов стерлингов. До трех детей могут бесплатно пройти с каждым взрослым/льготным билетом, а музей открыт ежедневно с 10 до 5. Билеты на лекции Вуда стоят 10 фунтов стерлингов. Посетите сайт SMM.

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