Дайверов и любителей снорклинга призывают принять меры в защиту вод Великобритании в рамках движения Motion for the Ocean

Воды Великобритании находятся под угрозой, но у дайверов и любителей сноркелинга теперь есть новый эффективный способ изменить ситуацию — Движение за океан.

Движение за океан, инициатива, призванная помочь местным советам — как на суше, так и на побережье — предпринять значимые действия по защите синих пространств, запустило совершенно новую кампанию. онлайн набор инструментов, доступный всем дайверам, любителям сноркелинга и другим пользователям водных ресурсов, желающим принять участие.

BSAC, ведущий голос дайверского сообщества Великобритании, объединился с Motion for the Ocean, чтобы поддержать эту инициативу, и призывает всех дайверов — независимо от обучение аффилированность — для принятия мер. Инструментарий содержит пошаговые инструкции, которые помогут отдельным лицам, дайв-клубам и дайвинг-индустрии взаимодействовать с местными советами и добиваться перемен.

Что такое «Движение в защиту океана»?

Движение за океан — это официальное обещание, которое дает совет, чтобы признать важную роль океана и взять на себя обязательство предпринять реальные действия для его защиты. Если движение за океан будет принято, совет согласится включить восстановление океана в свою политику и процесс принятия решений, гарантируя, что здоровье голубых пространств станет приоритетом в таких областях, как планирование, экономическое развитие и образование.

Принимая предложение, советы берут на себя восемь обязательств, в том числе:

✔️ Включение восстановления океана во все стратегические планы и решения

✔️ Поддержка сохранения морской среды и улучшение качества воды

✔️ Обеспечение учета воздействия на реки и моря Великобритании при местном планировании

✔️ Рост океанической грамотности и усиление участия общественности

✔️ Призываем правительство к чистому восстановлению океана к 2030 году

Общественная поддержка имеет решающее значение — советникам необходимо знать, что их сообщества заботятся о здоровых синих пространствах, чтобы принять меры.

Что находится внутри набора инструментов?

✔️ Готовый шаблон электронного письма для связи с советниками

✔️ Руководство по созданию эффективных сообщений для получения результатов

✔️ Советы клубам по приглашению советников на пробное погружение, чтобы подчеркнуть важность здоровой воды

Принять участие легко – и вам не нужно быть экспертом!

Вам не обязательно быть экспертом по сохранению морской среды или знать всю науку — достаточно просто страсти к защите любимых вод. Набор инструментов упрощает задачу, содержит готовые ресурсы и четкие шаги. Плюс, BSAC и Motion for the Ocean готовы помочь! Если у вас есть вопросы или вам нужна поддержка, вы не будете одиноки.

Эмили Каннингем, соучредитель Motion for the Ocean, MBE, сказала: Дайверы и любители снорклинга своими глазами видят последствия загрязнения и ухудшения состояния окружающей среды. Движение за океан дает им инструменты для превращения беспокойства в действие, работая с их советами. Каждое электронное письмо, каждый разговор и каждый предпринятый шаг помогают обеспечить более здоровое будущее для вод Великобритании».

Кэтрин Найт, председатель BSAC по вопросам окружающей среды и устойчивого развития, сказала: «Это фантастическая инициатива, Эмили сделала «думающий океан» доступным для советов по всей стране, и это уже приносит дивиденды благодаря сильному принятию и приверженности поддержке Motion for the Ocean. Независимо от того, живете ли вы у моря или вдали от моря, вы можете поощрять свой местный совет включать океан в свои разговоры и принятие решений».

Местные советы играют ключевую роль в защите наших рек и морей, но им нужна общественная поддержка, чтобы сделать защиту приоритетной. Обращаясь к общественности, дайверы могут напрямую влиять на решения, которые касаются их любимых вод.

Чтобы получить доступ к инструментарию и начать вносить изменения, нажмите на здесь.