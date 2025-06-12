Дайверы и любители сноркелинга приглашаются на фестиваль BSAC NW Dive Fest 2025

Вот уже третий год подряд мероприятие NW Dive Fest возвращается в Кэпернврей в пятницу 3 октября — и оно будет масштабнее и интереснее, чем когда-либо.

BSAC стремится создать дружелюбное и инклюзивное сообщество дайверов, а фестиваль NW Dive Fest — это великолепная возможность для дайверов с любым опытом собраться вместе, познакомиться с другими дайверами и ощутить дух товарищества и приключений, которые предлагает BSAC.

Плюс ко всему, вход на мероприятие стоит только сбор Capernwray в размере 20 фунтов стерлингов, забронированный заранее. онлайн, или 25 фунтов стерлингов на входе.

Что в магазине?

В пятницу 3 октября 2025 года приготовьтесь к дню, наполненному захватывающими мероприятиями как в воде, так и на суше, включая Фото конкурс, где вы можете показать свои фотография навыки и запечатлеть магию под волнами и над ними, занятия на скутере и погружения с ребризером (оба вида необходимо бронировать заранее), а также неизменно популярная охота за золотыми слитками.

Для тех, кто хочет привнести новое измерение в свой дайвинг, на мероприятии будет присутствовать Общество морской археологии, которое организует курс подводных навыков в минувшие выходные.

Вас также ждет лотерея со множеством главных призов, аукцион замечательных вещей, стенды спонсоров с пробной экипировкой от ряда ведущих брендов, а также возможность встретиться с северо-западными клубами и дайверами в клубной зоне.

Дайверы и любители снорклинга приглашаются на фестиваль BSAC NW Dive Fest 2025 3

BSAC гордится спонсорством от ведущих имен в индустрии дайвинга, таких как Apeks, Northern Diver, AP Diving, Sea & Sea, Dynamic Nord, Suunto, Mares, Dive Manchester,Aqualung и Cressi. Их поддержка гарантирует первоклассное мероприятие для всех.

Тренер северо-западного региона BSAC Стивен Доррикотт, который вместе со своей командой координирует мероприятие в этом году, сказал, что он рад возможности вернуть фестиваль дайвинга в Капернврей.

Стивен сказал: «Мы были в восторге от того, насколько хорошо прошло мероприятие в прошлом году; участники все еще говорят об этом.

«Это не только для клубов и членов Северо-Запада, это открытое приглашение для всех членов — мы будем рады видеть вас там! Билеты уже в продаже, так что не пропустите!»

Дайверы и любители снорклинга приглашаются на фестиваль BSAC NW Dive Fest 2025 4

билеты

Стоимость входа составляет 20 фунтов стерлингов с человека, билет приобретается заранее. онлайн, и участники должны быть либо членами Capernwray Dive Centre, либо купить дневной абонемент. Мероприятия начинаются в 10 утра в тот же день. Ранние пташки могут воспользоваться шансом выиграть шесть бесплатных заправок воздухом!

Билеты можно купить на официальном сайте здесь.

Фото кредит: Саймон Роджерсон