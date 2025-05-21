Открытия дайверов: зуб Мег во Флориде, бомбы в Великобритании

Пара из Флориды Кристина Скотт и Крис Тидвелл написали руководство для дайверов, ищущих зубы доисторических акул в Мексиканском заливе, и во время чартерной поездки на лодке у берегов Венеции 14 мая нашли то, что они считают огромным образцом даже по меркам мегалодона.

Видимость в тот день была плохой, но на глубине около 9 м Скотт распознал форму корня зуба, покрытого ракушками, и смог вытащить его целым из осадка. Он оказался длиной около 16 см.

Хотя считается, что акулы-мегалодоны вырастали до 18 м в длину, а находки зубов в этом районе не редкость, экземпляры такого размера встречаются крайне редко, по словам пары. Скотт сказал, что за 18 лет, в течение которых чартерная лодка, которой они пользовались, работала, до последнего открытия было найдено всего три зуба мегалодона такого размера.

Мегалодоны вымерли около 3.6 млн лет назад, хотя самые древние найденные окаменелости датируются примерно 20 млн лет. Недавние исследования показывают, что эти древние акулы, скорее всего, напоминали лимонных акул, чем больших белых, с которыми их традиционно сравнивали.

Скотт и Тидвелл написали брошюру в соавторстве. Руководство для дайверов по поиску зубов мегалодона в Венеции, ФлоридаСкотт живет в Санкт-Петербурге и работает в сфере здравоохранения, но также занимается производством Коралловый якорь бортовые журналы дайверов и другие товары, предназначенные в основном для женщин.

Минометная бомба в Озерах

В Уиндермире обнаружена минометная бомба

Тем временем в Великобритании фридайвер Майкл Макголдрик, входящий в команду, показанную в недавнем репортаже BBC, обнаружил в озере Уиндермир минометную мину времен Второй мировой войны. Потерянные и найденные в озерах дневной сериал, в котором местные водолазы пытаются найти потерянные под водой вещи.

40-летний житель Барроу был вызван вместе с другими дайверами съемочной группой телевидения, когда 11 мая занимался подводной охотой у побережья Камбрии, и поехал к озеру, все еще одетый в гидрокостюм.

Майкл Макголдрик на задании

Небольшая бомба была случайной находкой, которую он сделал около мыса Кокшотт на восточной стороне озера, а не частью поисков создателей программы для их предстоящего второго сезона. Было подтверждено, что она не представляет никакой опасности после того, как компания по обезвреживанию взрывоопасных предметов проверила, что она полая внутри.

Макголдрику позже удалось идентифицировать модель и получить сертификат Free From Explosives (FFE), чтобы сохранить устройство в своей коллекции подводных находок. Он считает, что в этом районе, вероятно, можно найти еще больше таких минометных бомб.

Дайверам рекомендуется не прикасаться к предполагаемым взрывным устройствам и сообщать о таких находках в полицию.

Бомба Уре все еще была заряжена

Неповрежденная бомба в Юре (RC Xploration)

Другая, гораздо более крупная бомба времен Второй мировой войны была недавно найдена бывшим аквалангистом, которому пришлось отказаться от спорта из-за плохого здоровья. В отличие от находки в Уиндермире, это устройство оставалось заряженным более 2 лет.

Адам Мейквелл из Рипона исследует реки Северного Йоркшира со своим 14-летним сыном Кэмероном, используя ROV, а иногда и небольшую лодку, и делится своими впечатлениями на YouTube as RC Эксплорейшн.

Испытывая новые фонари на реке Юр недалеко от Бишоп-Монктона, Кэмерон наткнулся на нечто, похожее на баллон с пропаном.

Его отец отправил свой ROV вниз и понял, что объект, лежавший на глубине около 4 м, был бомбой. Известно, что Королевские инженеры использовали этот участок реки для водолазов обучение в течение войны.

Первоначальный поиск группы по обезвреживанию взрывных устройств ВМС США в реке Юр (RC Xploration)

Об обнаружении сообщили в полицию, и группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD) Королевского флота просмотрела кадры пары и отправила команду из Глазго. Не сумев обнаружить бомбу, они вызвали Makewells на помощь, но из-за ограниченной видимости, вызванной сильным дождем, они не смогли точно определить местонахождение.

Команда EOD вернулась позже с более сложным оборудованием для обнаружения и обнаружила 500-килограммовое устройство, которое, как оказалось, содержало около 200 кг боевой взрывчатки. Поскольку оно находилось близко к населенному пункту, они использовали кумулятивный заряд, чтобы взломать корпус и обезвредить взрывчатку.

Корпус забрали для дальнейшего изучения, хотя он мог бы оказаться в местном музее.

Также в Дивернете: МАЛЬЧИК НАШЕЛ РЕДКИЙ НЕПОВРЕЖДЕННЫЙ ЗУБ МЕГАЛОДОНА – В ЭССЕКСЕ, MEG DIVER: ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОЛЬШОГО ЗУБА БИЛЛА, ПРОПАВШИЙ ВОДОЛАЗ НАШЕЛ РАКУШКУ, ВОДОЛАЗЫ ВМС США ВЗРЫВАЮТ БОМБУ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ У ГЕРНСИ