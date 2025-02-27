DiveLogs представляет крупноформатную книгу о лучших местах для подводного плавания на выставке GO Diving Show

DiveLogs выпустили специальную книгу большого формата о лучших местах для подводного плавания, которую вы сможете увидеть, только приехав в GO Дайвинг Шоу эти выходные!

Двадцать лет назад, DiveLogs запустил Big Blue Planet. Изначально ресурс для обмена информацией, он превратился в передовой онлайн Журнал погружений, к которому вы можете получить доступ сегодня. Но он по-прежнему остается верным своему первоначальному назначению: дайверы могут оставлять отзывы, чтобы помочь другим дайверам найти информацию о следующем месте погружения.

Создан, чтобы продемонстрировать уникальную глубину деталей, которую можно найти в онлайн журнал погружений, эта книга содержит только 60 из 1,000+ доступных направлений. Некоторые из них знаковые, некоторые менее известные, все они были выбраны как интересные направления дайверами, которые погружались там раньше. Каждое направление представляет собой прекрасную карту мест для погружений с графиками ожидаемых условий, общим рейтингом, любимыми местами для погружений и избранными комментариями-обзорами.

Загляните на стенд 456, чтобы увидеть это великолепное творение своими глазами.