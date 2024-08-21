Дайв-команда нашла примечательный военный корабль времен Первой мировой войны на глубине 1 метров

Крушение крейсера HMS Hawke, потоплен немецкой подводной лодкой U-9 В начале Первой мировой войны, потеряв 524 офицера и экипаж, судя по всему, был обнаружен у северо-восточного побережья Шотландии исследователями затонувших кораблей Lost in Waters Deep и командой технических дайверов Гасперадоса.

Водолазы ждут, пока Королевский флот официально подтвердит идентичность затонувшего корабля на основе своих видеозаписей. ГМС Hawke был одним из первых британских военных кораблей, затонувших в Первой мировой войне, примерно через 1 недель после начала конфликта.

Современное впечатление о затоплении немецкого художника Вилли Штоевера.

Hawke затонул менее чем за восемь минут после попадания единственной торпеды 15 октября 1914 года во время патрулирования в Северном море из Абердина.

После исчерпывающего исследования, проведенного охотником за затонувшими кораблями из Стромнесса Кевином Хитом из Lost in Waters Deep, затонувший корабль был обнаружен с судна поддержки дайвинга Halton Charters. Класина на глубине 110 метров, примерно в 70 милях к востоку от Фрейзербурга.

Хит прочесал записи обо всех других британских кораблях, с которыми Hawke могли бы общаться до затопления, а также U-9логи, которые помогли понять, где Hawke могло быть, когда была выпущена торпеда.

Первоначально команда проверила препятствие, о котором рыбаки сообщили в 1980-х годах, и не нашла там ничего, кроме обломков судна. Hawke оказалось, что он лежит всего в полумиле отсюда.

Изображение затонувшего корабля, полученное с помощью гидролокатора бокового обзора (Lost In Waters Deep)

Команда дайверов высадилась на это место 11 августа и сообщила, что была удивлена ​​хорошим состоянием затонувшего корабля, хотя носовая часть была повреждена при ударе о морское дно. Корабль лежал на правом борту, на его поверхности была минимальная морская растительность.

Hawke нес две 234-мм и десять 152-мм орудий, а также двенадцать 6-фунтовых и четыре 3-фунтовых орудия, а также четыре 457-мм торпедных аппарата. Оружия описывали как многочисленные и нетронутые, а некоторые даже местами сохраняли отражающие свойства.

Одно из 234-мм орудий (Саймон Кей)

Аппаратура мостика осталась на месте, как и капитанский проход на корме и остатки тиковой палубы. Многие из уцелевших иллюминаторов были открыты, что отражало внезапный характер затопления, а в комнатах внутри было обнаружено большое количество посуды Королевского флота.

Hawke представлял собой 118-метровый защищенный крейсер класса «Эдгар» (с усиленным бронированием), приводимый в движение парой трехцилиндровых двигателей тройного расширения. Он был введен в эксплуатацию в 1893 году на верфи Чатема и продолжал служить на Средиземноморском флоте и в Международной эскадре.

HMS Hawke

В 1907 Hawke вошла в состав Флота метрополии и в сентябре 1911 года разбила носовую часть при столкновении на Соленте с Титаническийсистершип лайнера RMS Олимпийский, корпус которого получил значительные повреждения, хотя на капитана военного корабля не возложили никакой вины в инциденте.

HawkeПервоначальная перевернутая носовая часть была раздавлена ​​ударом о корпус «Олимпика» и заменена прямой.

Команда дайверов обнаружила примечательный военный корабль времен Первой мировой войны на глубине 1 метров 110

В начале Первой мировой войны HMS Hawke присоединился к 10-й крейсерской эскадре, принимая участие в блокаде между Шетландскими островами и Норвегией. В октябре 1914 года эскадра была переброшена южнее в Северное море для защиты конвоя канадских войск от нападения Германии.

Крейсер остановился, чтобы забрать почту с Эндимион прежде чем двигаться дальше, не делая зигзагов, чтобы вернуться на свое место. Она все еще была вне поля зрения остальной части эскадрильи, когда U-9 нанесли смертельный удар в 10.30:XNUMX.

После появления Hawke сообщалось о пропаже эсминца SWIFT был отправлен из Скапа-Флоу на ее поиски, но встретил на плоту только 22 члена экипажа. Тем временем норвежский пароход подобрал еще 49 человек, и один выживший скончался от полученных травм, в результате чего в общей сложности выжило 70 человек.

Класина снова в гавани (Lost In Waters Deep)

HMS Hawke история будет размещена на Затерянный в глубоких водах сайт, где можно найти множество других подобных историй о кораблекрушениях.

Гасперадос любят делиться подробностями своих экспедиций на ежегодной конференции по техническому дайвингу. Гуз.тех. Следующий состоится в Плимутском университете 30 ноября, его можно забронировать уже сейчас за 30 фунтов стерлингов.

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