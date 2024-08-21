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Дайв-команда нашла примечательный военный корабль времен Первой мировой войны на глубине 1 метров

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Команда, которая нашла HMS Hawke на борту Clasina (Lost In Waters Deep)
Команда, которая нашла HMS Hawke на борту Clasina (Lost In Waters Deep)

Крушение крейсера HMS Hawke, потоплен немецкой подводной лодкой U-9 В начале Первой мировой войны, потеряв 524 офицера и экипаж, судя по всему, был обнаружен у северо-восточного побережья Шотландии исследователями затонувших кораблей Lost in Waters Deep и командой технических дайверов Гасперадоса. 

Водолазы ждут, пока Королевский флот официально подтвердит идентичность затонувшего корабля на основе своих видеозаписей. ГМС Hawke был одним из первых британских военных кораблей, затонувших в Первой мировой войне, примерно через 1 недель после начала конфликта.

Немецкое художественное впечатление от затопления Вилли Штоевера 1914 года.
Современное впечатление о затоплении немецкого художника Вилли Штоевера.

Hawke затонул менее чем за восемь минут после попадания единственной торпеды 15 октября 1914 года во время патрулирования в Северном море из Абердина.

После исчерпывающего исследования, проведенного охотником за затонувшими кораблями из Стромнесса Кевином Хитом из Lost in Waters Deep, затонувший корабль был обнаружен с судна поддержки дайвинга Halton Charters. Класина на глубине 110 метров, примерно в 70 милях к востоку от Фрейзербурга. 

Хит прочесал записи обо всех других британских кораблях, с которыми Hawke могли бы общаться до затопления, а также U-9логи, которые помогли понять, где Hawke могло быть, когда была выпущена торпеда. 

Первоначально команда проверила препятствие, о котором рыбаки сообщили в 1980-х годах, и не нашла там ничего, кроме обломков судна. Hawke оказалось, что он лежит всего в полумиле отсюда.

Изображение затонувшего корабля, полученное с помощью гидролокатора бокового обзора (Lost In Waters Deep)
Изображение затонувшего корабля, полученное с помощью гидролокатора бокового обзора (Lost In Waters Deep)

Команда дайверов высадилась на это место 11 августа и сообщила, что была удивлена ​​хорошим состоянием затонувшего корабля, хотя носовая часть была повреждена при ударе о морское дно. Корабль лежал на правом борту, на его поверхности была минимальная морская растительность.

Hawke нес две 234-мм и десять 152-мм орудий, а также двенадцать 6-фунтовых и четыре 3-фунтовых орудия, а также четыре 457-мм торпедных аппарата. Оружия описывали как многочисленные и нетронутые, а некоторые даже местами сохраняли отражающие свойства.

Одно из 234-мм орудий (Саймон Кей)
Одно из 234-мм орудий (Саймон Кей)

Аппаратура мостика осталась на месте, как и капитанский проход на корме и остатки тиковой палубы. Многие из уцелевших иллюминаторов были открыты, что отражало внезапный характер затопления, а в комнатах внутри было обнаружено большое количество посуды Королевского флота.

Hawke представлял собой 118-метровый защищенный крейсер класса «Эдгар» (с усиленным бронированием), приводимый в движение парой трехцилиндровых двигателей тройного расширения. Он был введен в эксплуатацию в 1893 году на верфи Чатема и продолжал служить на Средиземноморском флоте и в Международной эскадре. 

HMS Хоук
HMS Hawke

В 1907 Hawke вошла в состав Флота метрополии и в сентябре 1911 года разбила носовую часть при столкновении на Соленте с Титаническийсистершип лайнера RMS Олимпийский, корпус которого получил значительные повреждения, хотя на капитана военного корабля не возложили никакой вины в инциденте.

HawkeПервоначальная перевернутая носовая часть была раздавлена ​​ударом о корпус «Олимпика» и заменена прямой.

Олимпийское столкновение Хоука
Команда дайверов обнаружила примечательный военный корабль времен Первой мировой войны на глубине 1 метров 110

В начале Первой мировой войны HMS Hawke присоединился к 10-й крейсерской эскадре, принимая участие в блокаде между Шетландскими островами и Норвегией. В октябре 1914 года эскадра была переброшена южнее в Северное море для защиты конвоя канадских войск от нападения Германии.

Крейсер остановился, чтобы забрать почту с Эндимион прежде чем двигаться дальше, не делая зигзагов, чтобы вернуться на свое место. Она все еще была вне поля зрения остальной части эскадрильи, когда U-9 нанесли смертельный удар в 10.30:XNUMX. 

После появления Hawke сообщалось о пропаже эсминца SWIFT был отправлен из Скапа-Флоу на ее поиски, но встретил на плоту только 22 члена экипажа. Тем временем норвежский пароход подобрал еще 49 человек, и один выживший скончался от полученных травм, в результате чего в общей сложности выжило 70 человек.

Класина снова в гавани (Lost In Waters Deep)
Класина снова в гавани (Lost In Waters Deep)

HMS Hawke история будет размещена на Затерянный в глубоких водах сайт, где можно найти множество других подобных историй о кораблекрушениях.

Гасперадос любят делиться подробностями своих экспедиций на ежегодной конференции по техническому дайвингу. Гуз.тех. Следующий состоится в Плимутском университете 30 ноября, его можно забронировать уже сейчас за 30 фунтов стерлингов.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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00: 00 Введение
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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