Владелец дайвинг-центра получил 27 лет за сексуальное насилие

Владелец магазина дайвинга в Корнуолле был заключен в тюрьму на 27 лет после того, как его признали виновным в 16 преступлениях, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Марку Биру, 38 лет, также дали год продленной лицензии, Постановление о предотвращении сексуального вреда и он пожизненно подпишется в Реестре сексуальных преступников. Когда он предстал перед судом короны Труро 5 декабря для вынесения приговора, его честь судья Карр сказал ему, что он будет представлять опасность для детей до конца своей жизни.

Беар управлял One Stop Dive-Shop в Лонсестоне. Бизнес был зарегистрирован в декабре прошлого года, и он ушел с поста его директора в середине ноября после завершения судебного разбирательства, в котором присяжные признали его виновным по 10 пунктам изнасилования, двум пунктам сексуального насилия, двум пунктам побуждения или подстрекательства ребенка к участию в сексуальной активности и двум пунктам по принуждению человека к участию в сексуальной активности.

Обвиняемый также был признан невиновным в двух преступлениях, связанных с побуждением или подстрекательством ребенка к участию в сексуальной активности, одном случае изнасилования и одном случае сексуального насилия.

После осуждения в ноябре Медведя предупредили, что ему грозит тюремное заключение, но ему дали залог, чтобы подготовиться. Он скрылся, но был обнаружен на следующий день в Сомерсете, после чего судья сказал ему, что его невыплата залога «рассказала мне все, что мне нужно знать о твоем характере».

«Это был крайне тревожный случай, когда преступник использовал уязвимость молодых людей для собственного сексуального удовлетворения, и я приветствую приговор, вынесенный судьей», — заявил следователь полиции Тим Барбери из Полиция Девона и КорнуоллаПодразделение общественной защиты.

«Это было затянувшееся расследование из-за характера правонарушений, а сила и храбрость, проявленные жертвами в поддержку полицейского дела, имели решающее значение. Я надеюсь, что результат, полученный сегодня, даст им небольшой элемент закрытия, чтобы они могли начать двигаться вперед».

Также в Дивернете: ИНСТРУКТОР ЗАКЛЮЧЕН В ТЮРЬМУ ЗА РАЗВРАЩЕНИЕ СТАЖЕРШИ, YOUTUBE-ДАЙВЕРУ ПРЕДЪЯВИЛИСЬ ОБВИНЕНИЯ В ИЗНАСИЛОВАНИИ ДЕТЕЙ, ИНСТРУКТОР ПО ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ ОТРИЦАЕТ ОБВИНЕНИЯ В РАЗВРАЩЕНИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДВОДНОМ ПОЦЕЛУЕ ПРИВЕЛО К АРЕСТУ ДАЙВЕРА