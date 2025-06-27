Ныряйте, обедайте и открывайте для себя новое – культурно-гастрономическая экспедиция по Раджа-Ампату с Тейтом Миллером

Представьте себе, что вы путешествуете по богатым биоразнообразием водам Раджа-Ампата на борту прекрасной шхуны, ищете пропитание на покрытых джунглями островах, изучаете древние методы приготовления пищи и спите под звездами — и все это приобщаетесь к богатым традициям и народу Индонезии.

Именно этого могут ожидать гости эксклюзивного нового круиза «Культура и кухня Индонезии» от Emperor Adventure, куратором которого является кулинар-энтузиаст и путешественник Тейт Миллер. Круиз стартует в октябре этого года.

Эта уникальная экспедиция на небольшом судне на борту прекрасной шхуны Emperor Raja Laut, которая продлится девять ночей с 26 октября 2025 года и в которой примут участие всего 12 гостей, сочетает в себе дайвинг мирового класса, местную гастрономию и погружение в культуру в самом сердце Раджа-Ампата.

Тейт Миллер исследует местный водопад

Миллер, чье собственное путешествие по региону вдохновило на создание проекта поездки, объясняет: «Наша миссия — глубоко изучить Раджа-Ампат, раскрыть лучшие стороны его приключений, его вкусы, его душу — и создать незабываемый тур.

«Для меня путешествие — это полное погружение. Это не просто просмотр достопримечательностей. Это пробуждение в ритме моря, погружение в кристально чистую воду, готовка с местными жителями и связь с природой и собой.

«Я с нетерпением жду возможности взять вас в это путешествие всей вашей жизни. Являетесь ли вы дайвером, гурманом, искателем приключений или просто любопытной душой, ищущей смысл в путешествиях — у Раджа Ампат есть что-то для вас».

Тейт Миллер в поисках пищи в дикой природе

Среди основных моментов поездки — дайвинг в Мисуле на некоторых из самых биологически разнообразных рифов в мире, приготовление блюд из диких продуктов, добытых в джунглях, исследование деревень и общин, а также посещение проектов, направленных на обеспечение экологической устойчивости региона.

И поскольку доступно всего 12 мест, это будет интимный и личный опыт, который оставит воспоминания на всю жизнь. Индонезийская культура и кухня с Тейтом Миллером — это больше, чем просто поездка, это чувственное путешествие в настоящий Раджа Ампат, которое оживляет тело, разум и душу.

Чтобы забронировать или узнать больше информации, гостям следует нажать здесь.