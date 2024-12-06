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Благотворительная дайвинг-организация Diveheart DEMA получила награду Platinum Diving Community Champion 2024 года

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Ныряющее сердце

Diveheart, всемирно признанная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на расширение прав и возможностей людей с любыми способностями посредством подводного плавания, получила престижную награду Награда «Чемпион платинового сообщества дайверов» на выставке Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) 2024. Эта награда отмечает выдающийся вклад Diveheart в инклюзивность, инновации и образование в индустрии дайвинга. 

Премия присуждается за новаторские инициативы Diveheart, в том числе за программы адаптивного подводного плавания, которые меняют жизнь людей, помогая людям с ограниченными возможностями раскрыть свой потенциал под поверхностью с момента их запуска в 2001 году. Неустанная преданность Diveheart продвижению доступности, обучению инструкторов и созданию поддерживающего сообщества продолжает вдохновлять как дайверов, так и не дайверов. 

«Для нас большая честь быть признанным DEMA в качестве Платинового чемпиона сообщества дайвинга», — сказал Джим Эллиотт, основатель и президент Diveheart. «Эта награда подтверждает нашу миссию и вдохновляет нас продолжать разрушать барьеры в мире дайвинга». 

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На выставке DEMA в Лас-Вегасе в ноябре также прошел семинар Diveheart. Создание лучшего адаптивного инструктажа по погружениям, привлекают большую и заинтересованную аудиторию. Семинар, проводимый опытными инструкторами, предоставил практические инструменты и стратегии для адаптации инструктажей по погружениям к уникальным потребностям адаптивных дайверов.

«Успех нашего семинара подчеркивает растущую осведомленность и спрос на адаптивное дайвинг-образование в отрасли», — сказал Эллиотт. «Мы рады видеть, что сообщество принимает лучшие практики, которые делают дайвинг более доступным для всех». 

Ныряющее сердце
Премия DEMA Diving Community Champion Award

Отмечая это знаменательное событие, организация Diveheart рассчитывает расширить свое присутствие за счет инновационных программ, партнерств и объектов, таких как предстоящий проект Deep Therapy Pool, призванный расширить возможности для адаптивного дайвинга. 

Для получения дополнительной информации о Diveheart, ее программах или о том, как поддержать миссию, посетите сайт организации. ..

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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