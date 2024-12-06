Благотворительная дайвинг-организация Diveheart DEMA получила награду Platinum Diving Community Champion 2024 года

Diveheart, всемирно признанная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на расширение прав и возможностей людей с любыми способностями посредством подводного плавания, получила престижную награду Награда «Чемпион платинового сообщества дайверов» на выставке Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) 2024. Эта награда отмечает выдающийся вклад Diveheart в инклюзивность, инновации и образование в индустрии дайвинга.

Премия присуждается за новаторские инициативы Diveheart, в том числе за программы адаптивного подводного плавания, которые меняют жизнь людей, помогая людям с ограниченными возможностями раскрыть свой потенциал под поверхностью с момента их запуска в 2001 году. Неустанная преданность Diveheart продвижению доступности, обучению инструкторов и созданию поддерживающего сообщества продолжает вдохновлять как дайверов, так и не дайверов.

«Для нас большая честь быть признанным DEMA в качестве Платинового чемпиона сообщества дайвинга», — сказал Джим Эллиотт, основатель и президент Diveheart. «Эта награда подтверждает нашу миссию и вдохновляет нас продолжать разрушать барьеры в мире дайвинга».

На выставке DEMA в Лас-Вегасе в ноябре также прошел семинар Diveheart. Создание лучшего адаптивного инструктажа по погружениям, привлекают большую и заинтересованную аудиторию. Семинар, проводимый опытными инструкторами, предоставил практические инструменты и стратегии для адаптации инструктажей по погружениям к уникальным потребностям адаптивных дайверов.

«Успех нашего семинара подчеркивает растущую осведомленность и спрос на адаптивное дайвинг-образование в отрасли», — сказал Эллиотт. «Мы рады видеть, что сообщество принимает лучшие практики, которые делают дайвинг более доступным для всех».

Премия DEMA Diving Community Champion Award

Отмечая это знаменательное событие, организация Diveheart рассчитывает расширить свое присутствие за счет инновационных программ, партнерств и объектов, таких как предстоящий проект Deep Therapy Pool, призванный расширить возможности для адаптивного дайвинга.

Для получения дополнительной информации о Diveheart, ее программах или о том, как поддержать миссию, посетите сайт организации. ..